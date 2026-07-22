「那個好像是！」警大實習生鷹眼認出失聯唐氏症男 暖心助返照護之家

台中市一名唐氏症男住民自行外出失聯，照護機構近日通報警方協尋，所幸巡邏員警與一旁見習的警大實習生眼尖認出，成功尋獲安全送返，暖心結局獲機構主任致謝。

台中市政府警察局第二分局育才派出所警員劉禹呈、高慈佑、警察大學實習生陳泓睿，16日凌晨2時至4時勤務時，接獲某照護機構通報，指一名患有唐氏症之吳姓住民自行外出後失聯，機構人員多次聯繫未果，擔心其發生意外，請求警方協助尋人。

警方獲報後，立即依失蹤者特徵，在機構周邊公園、道路及超商展開地毯式搜尋，初步搜尋未有結果，研判吳男應是徒步外出，行動範圍不致太遠，遂再次逐一巡查附近超商。

警方巡經北區梅亭東街一處便利商店時，警大實習生陳泓睿眼尖，發現店內一名男子外貌特徵與通報描述高度吻合，隨即喊道「那個好像是」，三人隨即下車上前確認，果然正是失聯多時的吳男。

經警員耐心關懷了解，吳男坦言只是想外出散步、到公園走走，因擔心返回後遭責備，才不敢主動聯繫機構、遲遲不願回去。

警員溫言安撫，向其說明機構人員僅是出於關心與擔憂，承諾會代為向主任說明原委，吳男聽聞後終於卸下心防，安心由員警陪同返回照護之家。

機構主任見吳男平安歸來，對警方積極協尋及實習生的敏銳觀察力表達由衷感謝。

第二警分局提到，陳泓睿在此次協尋過程中展現平日所學及敏銳觀察力，第一時間辨識出失聯住民，成為第一線勤務的重要助力，充分體現「實習即戰力」精神。

警方提醒，家中若有失智長者、身心障礙者等易走失家屬，建議配戴愛心手環或於衣物留下聯絡資訊，以利警方迅速確認身分；一旦發現家人失聯，應盡快報案，將全力協尋。

台中市患有唐氏症的吳姓住民16日外出失聯，第二警分局警員、警大實習生鷹眼尋獲。圖／第二警分局提供