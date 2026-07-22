真強！台東警射擊驗收100％達標 平均93.34分

台東縣警察局參加警政署115年警察常年訓練手槍射擊成果驗收，繳出達標率100%、實彈射擊平均93.34分的亮眼成績，就連不在第一線的辦公室行政員警，也繳出槍槍命中好槍法，展現員警平日扎實訓練成果。局長林宏昇贈送「好警茶」慰勉辛勞。

警察局指出，射擊訓練不只是比準度，更重視員警在高壓情境下的安全觀念、應變能力及依法使用警械的專業素養。透過定期常年訓練，讓第一線執勤員警熟悉武器操作及射擊技巧，在執行勤務、面對重大治安案件或危及生命安全的突發狀況時，能冷靜、精準且合法地使用警械，兼顧執勤安全與民眾權益。

林宏昇表示，優異成績並非一蹴可幾，而是仰賴平時持續訓練與自我要求累積而來，希望持續精進各項警技與執勤能力，以最佳狀態守護地方治安。

一名員警表示，警察都希望一輩子都用不到配槍，但越是不希望發生的狀況，越需要靠平時反覆練習做好準備，射擊訓練不是為了開槍，而是希望真正面對危急狀況時，能依法、精準處置，保護民眾，也保護自己和同事。

另一名女性員警也分享，射擊除了考驗準度，更考驗心理素質，每次站上靶位都必須調整呼吸、穩定情緒，因為真正的考驗不是靶場，而是未來執勤時面對各種未知狀況。

警察局表示，未來將持續落實常年訓練，精進射擊技能與執勤應變能力，讓每一位執勤員警都能在面對突發事件時，以專業、冷靜的態度完成任務，守護民眾生命財產安全。

射擊成績表現亮眼，警察局長林宏昇（左二）贈送「好警茶」慰勉同事辛勞。圖／台東縣警察局提供