漁船暗夜惡火6人棄船獲救 漁船進水沉沒海面油汙監控中

1艘基隆籍漁船彭佳嶼東北方約50浬起火燃燒，因為火勢太大，台籍船長和5名菲律賓籍船員棄船，搭救生筏在海上待援。海巡署艦隊分署獲報派遣八里艦趕赴現場，及時救起6人。海巡艦射水滅火，但因船體進水嚴重，今晨5時許沉沒。

海巡署艦隊分署今天凌晨3時許接獲通報，彭佳嶼東北方約50浬處海域，有艘漁船發生火警，因火勢蔓延，船上6人棄船，在救生筏上待援。

艦隊分署調派海上執勤的北部地區機動海巡隊八里艦趕赴現場，4 時許抵達時，看到漁船仍起火燃燒，台籍船長及5名船員在不遠處海面的救生筏上。海巡人員也朝失火漁船射水滅火，但因船體遭火勢燒毀，嚴重進水而沉沒。

艦隊分署初步調查，這艘漁船昨晚7時許失火，船上6人搭救生筏逃生。海巡人員將6人接駁上八里艦時，因已在海上漂流10小時，精神疲憊，但生命徵象穩定、平安無虞。八里艦預計中午駛進基隆港，將6人送醫。

失火漁船有燃油約2公秉，海巡人員在沉沒海域發現約長30公尺、寬2公尺的油汙，已增派基隆海巡隊10033艇前往現場，持續掌握事故海面油汙狀況。

艦隊分署指出，漁船起火原因仍待後續調查釐清，事發在晚上，岸約50浬，若未能及時應處，後果不堪設想。艦隊分署呼籲船舶出海前應確實檢查機電、燃油管線及消防救生設備，航行期間如發生緊急事故，應立即撥打「118」海巡服務專線或透過無線電求援，以利海巡單位迅速派遣救援能量。

1艘基隆籍漁船彭佳嶼東北方約50浬起火燃燒，台籍船長和5名菲律賓籍船員棄船，搭救生筏在海上待援。海巡署艦隊分署趕赴現場救起6人，漁船則因進水嚴重，今晨5時許沉沒。記者邱瑞杰／翻攝

1艘基隆籍漁船彭佳嶼東北方約50浬起火燃燒，台籍船長和5名菲律賓籍船員棄船，搭救生筏在海上待援。海巡署艦隊分署趕赴現場救起6人，漁船則因進水嚴重，今晨5時許沉沒。記者邱瑞杰／翻攝

1艘基隆籍漁船彭佳嶼東北方約50浬起火燃燒，台籍船長和5名菲律賓籍船員棄船，搭救生筏在海上待援。海巡署艦隊分署趕赴現場救起6人，漁船則因進水嚴重，今晨5時許沉沒。記者邱瑞杰／翻攝

1艘基隆籍漁船彭佳嶼東北方約50浬起火燃燒，台籍船長和5名菲律賓籍船員棄船，搭救生筏在海上待援。海巡署艦隊分署趕赴現場救起6人，漁船則因進水嚴重，今晨5時許沉沒。記者邱瑞杰／翻攝