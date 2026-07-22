影／基隆漁船永福188暗夜惡火沉沒 6人漂流近10小時獲救

基隆籍永福188漁船昨晚在彭佳嶼東北方海域起火，船上6人棄船搭救生筏逃生，在海上漂流近10小時後，今天凌晨由海巡署八里艦全數救起，生命徵象穩定，預計中午返抵基隆港。

永福188漁船是在昨晚7時許失火，海巡署艦隊分署凌晨3時許接獲通報，指派北部機動海巡隊八里艦自新北市八里區台北港出發，4時許抵達通報海域，漁船仍持續燃燒，並於附近海面發現救生筏載有1名台籍船長及5名菲律賓籍船員等待救援。

海巡人員立即展開救援，將筏上6人全數救起，確認全員生命徵象穩定、平安無虞，隨後立即對失火漁船射水滅火，但船體因火勢及進水情形嚴重，於清晨5時許沉沒。

艦隊分署指出，遇險人員在海上漂流近10小時後獲救，精神疲憊、體力不支，為爭取就醫時效，八里艦刻正急速航返基隆港，預計中午12時抵達。而失事漁船存有燃油約2公秉，於失事海域附近發現約長30公尺、寬2公尺油汙，海巡署已增派基隆海巡隊10033艇前往現場，持續掌握事故海面油汙狀況，至於起火原因仍待後續調查釐清。

艦隊分署表示，海上火災發展迅速且救援不易，呼籲船舶出海前應確實檢查機電、燃油管線及消防救生設備；航行期間如發生緊急事故，應立即撥打「118」海巡服務專線或透過無線電求援，以利海巡單位迅速派遣救援能量。

遇險人員在海上漂流近10小時後獲救，精神疲憊、體力不支，海巡人員檢查獲救人員身體狀況。圖／艦隊分署提供

基隆籍永福188漁船昨晚在彭佳嶼東北方海域起火，船上6人棄船搭救生筏逃生，海巡署八里艦今天凌晨抵達現場發現永船持續燃燒中，立即射水滅火。圖／艦隊分署提供

基隆籍永福188漁船昨晚在彭佳嶼東北方海域起火，船上6人棄船搭救生筏逃生，在海上漂流近10小時後，海巡人員立即展開救援，將筏上6人全數救起。圖／艦隊分署提供

基隆籍永福188漁船昨晚在彭佳嶼東北方海域起火，船上6人棄船搭救生筏逃生，海巡署八里艦今天凌晨抵達現場發現永船持續燃燒中，立即射水滅火。圖／艦隊分署提供