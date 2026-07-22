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台中南屯偷拆建築鐵皮釀倒塌砸機車 都發局：勒令停工、開罰3.8萬

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市南屯區大墩七街一處拆除工程，昨天疑似施工不慎，整個建築鐵皮瞬間倒塌，波及路邊機車。台中市都發局表示，經查施工現場尚未領得拆除執照即擅自施工，依法勒令停工，並開罰3萬8000元。

台中市南屯區大墩七街一處建築物昨拆除，施工過程中，部分建物傾倒，波及路邊多台機車。都發局表示，經查施工現場尚未領得拆除執照即擅自施工，已違反建築法第25條規定，另未落實施工安全防護措施，違反建築法第63條規定，依法勒令停工，並分別依建築法第86條及第89條裁罰，合計裁處3萬8000元罰鍰。

都發局表示，獲報後已立即會同結構工程技師公會到場勘查，要求施工單位完成現場清理、修復圍籬及加強安全防護；後續須依法補辦拆除執照，並完成施工計畫審查及申報開工程序後，才可恢復施工。

台中市南屯區大墩七街一處拆除工程，昨天疑似施工不慎，整個建築鐵皮瞬間倒塌。圖／台中市都發局提供
台中市南屯區大墩七街一處拆除工程，昨天疑似施工不慎，整個建築鐵皮瞬間倒塌。圖／台中市都發局提供

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