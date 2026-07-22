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南橫、嘉明湖山域事故不減 台東關山消防3天魔鬼訓練強化救援力

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣消防局關山消防大隊轄區涵蓋南橫公路、嘉明湖、栗松溫泉及轆轆溫泉等熱門登山景點，每年平均發生超過20件山域事故。隨著登山健行風氣盛行，山域救援需求持續增加，消防局近日辦理為期3天的山域事故搜救訓練，透過實地演練及野外醫療課程，全面提升消防人員山域救援能力。

消防局表示，關山消防大隊日前舉辦第一梯次山域事故搜救訓練，由大隊長郭俊宏率隊參與。課程結合理論與實務，安排消防人員深入山區，在真實環境中熟悉搜救流程與裝備操作，強化第一線救援能量。

前兩天訓練地點選在轆轆溫泉，消防人員實際背負裝備進入山區，學習GPS軌跡紀錄與匯出、離線地圖導航、GARMIN inReach衛星通訊設備及衛星電話操作，同時進行野外露宿、炊煮及低所救援情境模擬，藉由實戰方式培養團隊默契與任務分工能力，提升山域搜救效率及安全性。

第三天則安排野外急救課程，由消防局野外醫療種子教官授課，內容包括BLS救護包配置與使用、可攜式高壓氧艙（PAC）操作、失溫患者評估與包裹技術，以及情境卡牌演練與綜合救援模擬。透過案例討論與實作訓練，讓消防人員熟悉患者評估、緊急處置、後送決策及團隊合作等流程，提升山域環境下的應變能力。

一名參訓消防員說，山域訓練來回路程不短，背著沉重裝備一路爬升，體力消耗相當大，但也正因為訓練越接近真實救援環境，才能在真正遇到山難時不慌不亂，平常流汗，就是希望救援時能少一分風險、多一分成功機會。

消防局指出，近年登山人口增加，山域事故型態也日趨多元，救援工作往往必須克服地形險峻、通訊不良及天候變化等挑戰，因此持續精進山域搜救及野外醫療技能，對提升救援效率格外重要。未來將持續辦理山域搜救專業訓練，深化消防人員搜救技能與野外急救能力，打造更完善的山域救援量能，守護每一位走入山林民眾的生命安全。

台東縣消防局關山消防大隊辦理3天山域事故搜救訓練，消防人員深入山區，實地演練搜救、通訊及野外急救技能，強化山域救援量能。圖／台東縣消防局提供
台東縣消防局關山消防大隊辦理3天山域事故搜救訓練，消防人員深入山區，實地演練搜救、通訊及野外急救技能，強化山域救援量能。圖／台東縣消防局提供

消防人員操作繩索系統，模擬山域事故救援情境，透過實地演練熟悉各項救援技巧，提升第一線救援效率與安全。圖／台東縣消防局提供
消防人員操作繩索系統，模擬山域事故救援情境，透過實地演練熟悉各項救援技巧，提升第一線救援效率與安全。圖／台東縣消防局提供

消防人員模擬山域傷患救援情境，進行野外急救、失溫患者處置及後送演練，提升第一線救援能力。圖／台東縣消防局提供
消防人員模擬山域傷患救援情境，進行野外急救、失溫患者處置及後送演練，提升第一線救援能力。圖／台東縣消防局提供

南橫 嘉明湖 台東 消防人員

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