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影／大客車迴轉未打方向燈擦撞巡邏警 新北警調閱監視器依法舉發
新北市中和區興南路2段今天上午7時許發生一起交通事故。中和警分局南勢派出所員警執行巡邏勤務時，遭同向違規迴轉的大客車擦撞，造成員警四肢擦挫傷送醫，警方已依法完成現場勘查並製單舉發。
中和警分局表示，許姓員警（29歲）當時騎乘警用機車，沿興南路2段往烘爐地方向執行巡邏勤務；行經事發地點時，遭同向王姓男子（41歲）駕駛營業大客車要到學校接學生上課，欲進行迴轉，卻未依規定打方向燈，導致許員閃避不及，機車右前車頭當場擦撞大客車左側車身。
這起事故造成許員右小腿及左膝以下擦挫傷，經緊急送往雙和醫院治療後已無大礙；汽車駕駛王男則未受傷。警方對雙方進行酒測，酒測值均為零，確認無酒後駕車情事。
這起車禍事件由永和警分局交通分隊員警依程序完成現場圖繪製、事故攝影及交通事故卷宗建檔等作業。針對王男駕駛車輛迴轉未打方向燈違規行為，警方依道路交通管理處罰條例第42條規定製單舉發，可處1200元以上、3600元以下罰鍰。警方同時呼籲駕駛人行車應確實遵守交通規則、轉向時提早打方向燈，以維護道路交通安全。
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