影／桃園拉拉山午後常雷雨 羅浮溫泉餐廳疑遭雷擊…警帶滅火器衝火場

桃園市拉拉山區最近常有午後雷雨，羅浮溫泉區一家餐廳昨日下午疑因雷擊雷擊，造成瞬間電壓異常，引發店內電器設備起火，大量濃煙迅速冒出，周邊還有瓦斯桶等易燃物品。大溪分局羅浮派出所員警獲報，帶滅火器趕赴現場及時控制火勢，並協助疏散民眾、移除危險物品，與隨後到場的消防分隊合作化解危機。

警方表示，昨日下午4時許，復興區羅浮溫泉和山區有雷雨，突然瞬間閃電雷聲，65歲柯男經營的餐廳電壓不穩，店裡電器設備全短路，有的還起火冒濃煙，火勢有擴大延燒之虞，店內顧客及員工驚慌失措，趕緊往外跑。羅浮派出所員警蘇祐葆接獲報案，立即帶著派出所配置的滅火器趕抵現場，到場發現火勢雖仍屬初期，但現場濃煙密布，火源附近放置多桶瓦斯等易燃危險物品，一旦火勢蔓延，極可能引發爆炸，後果不堪設想。

面對危急情況，員警毫不遲疑投入救援，一方面高聲引導現場顧客及員工迅速疏散至安全地點，另一方面協助店家搬離瓦斯桶等危險物品，降低爆炸風險，隨即冷靜運用滅火器朝火源進行初期滅火，成功在消防分隊抵達前控制並撲滅火勢，有效防止火勢擴大，將財物損失降至最低，也避免人員傷亡。消防人員到場後，隨即接手確認火場安全並進行防止復燃等處置。現場民眾表示，火勢發生突然，大家一時不知所措，所幸警方第一時間趕抵現場，不僅沉著指揮疏散，更勇敢投入火場滅火，迅速化解危機。

大溪分局長徐章哲表示，警察除肩負治安與交通工作，面對各類突發災害，仍秉持守護民眾生命、財產安全，第一時間投入救援的使命。近期午後對流旺盛，雷雨頻繁，雷擊可能造成瞬間電壓異常，導致電器設備短路起火，呼籲民眾加強預防，如遇電器火警，應先切斷電源，切勿直接潑水，以免發生觸電危險，平時也要熟悉滅火器用法；若火勢無法控制，立即撥打119並迅速疏散，確保自身及他人生命安全。

派出所警員帶著滅火器到場，及時滅掉初火。記者鄭國樑／翻攝

餐廳人員感謝警方及時趕來用滅火器滅掉初火，阻止火勢擴大。記者鄭國樑／翻攝