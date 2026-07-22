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台中馬岡警暖心送失智婦回家途中又處理車禍 婦稱讚警「不簡單」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅警分局馬岡派出所警員日前受理76歲婦人報案時，發現她語無倫次研判是失智，確認身分後開警車送她回家途中，看到前方有車禍，員警下車處理排除，婦人全程看到員警忙於送她回家和處理車禍，感激也稱讚警察「不簡單」。

本月19日中午12時，馬岡派出所巡佐黃冠菖、警員吳亞哲巡邏時，接獲76歲婦人到所報案，婦人說她物品遺失需要協助，在詢問過程中，員警發現婦人說話順序及內容多有紊亂，研判可能患有失智症且正處於發病狀態，員警先安撫其情緒後，再貼心載她返回住處。

護送婦人返家途中，員警看到前方發生車禍，面對突發狀況，二名警察先請婦人在巡邏車內稍作休息，隨即下車迅速完成事故現場處置及交通疏導，現場排除後，立即繼續護送婦人返家。婦人坐在警車看到警察很忙，感動表示，親眼看到派出所員警一路上忙於處理各種案件，體會警察工作的辛勞與不易，很不簡單。

警方順利將婦人平安送抵家中時，正巧碰上準備出門尋人的家屬，家屬焦急表示，發現母親出門的時間與平時作息不同，正感到不對勁想外出尋找，沒想到警方就將人安全送回，頓時鬆了一口氣，頻頻向警方致謝。

大雅警分局呼籲，民眾家中長輩若有疑似失智情形，應盡量避免讓其獨自外出，建議及早帶往醫院檢查治療。家屬可為長輩配戴防走失手鍊，或在隨身物品繡上緊急聯絡電話，確保長者意外迷路時，警方與熱心民眾能在第一時間聯繫親屬，讓長輩盡早平安返家。

台中市大雅警分局馬岡派出所警員受理民眾報案時，機警發現報案人疑似為失智長者，開警車護送她回家。圖／警方提供
台中市大雅警分局馬岡派出所警員受理民眾報案時，機警發現報案人疑似為失智長者，開警車護送她回家。圖／警方提供

車禍 台中市 失智症

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