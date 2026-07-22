超商沒走到先到派出所 嘉義12歲少年消夜變暖心點心

嘉義市一名12歲少年因晚餐沒吃飽，深夜肚子餓趁家人熟睡時獨自外出，原本想到住家附近超商買東西吃，沒想到一路走錯方向迷失街頭。熱心民眾發現後將他帶往派出所，員警先拿出麵包、餅乾讓少年填飽肚子，再查明身分護送返家，讓原本的「消夜之旅」，意外在派出所畫下句點。

嘉義市警局第一分局表示，八掌派出所員警日前巡邏時，一名熱心民眾帶著一名約12歲少年到派出所求助，表示在上海路與世賢路口發現少年獨自在街頭徘徊，擔心發生危險，因此陪同前往派出所請警方協助。

員警耐心安撫少年情緒後得知，他因晚餐吃得不多，直到深夜肚子餓，趁家人都在休息時，獨自步行外出，打算前往住家附近超商購買食物，卻因不熟路線走錯方向，最後找不到回家的路。

得知少年尚未吃東西，員警立即提供麵包及餅乾充飢，並一邊關懷、一邊查證身分及聯繫家屬。經確認住家地址後，發現距離派出所不遠，隨即以巡邏車護送少年返家。

警方表示，少年父親見到孩子平安返家後終於放下心中大石，並說兒子平時就曾自行開門外出，未來會更加留意照顧及門戶安全，也感謝熱心民眾及警方即時伸出援手，避免意外發生。

第一分局提醒，家長應多留意未成年子女動向，並做好居家安全措施，避免孩童獨自外出。若民眾發現疑似迷途孩童，可立即撥打110報案，由警方協助孩子平安返家。

半夜肚子餓偷跑買消夜，嘉義少年迷路警先餵飽再送回家。圖／警方提供