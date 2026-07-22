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影／17歲小情侶騎車撞路樹爆炸雙亡 警一查騎士酒駕又無照

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市麻豆區2對小情侶前晚分別騎車前往永康區與友人聚會後，昨天凌晨又要去安平觀夕平台海邊走走；但17歲劉姓男子載著17歲王姓女友不明原因於安平區安北路和州平一街交叉路口自撞路樹，兩人傷重雙雙不治，經抽血檢驗，確認劉酒後無照騎車，且已達泥醉程度。

據了解，另一對情侶也是年紀相仿的未成年男女，騎乘不須駕照、年滿14歲就可駕駛的微型電動二輪車，4人前晚先從麻豆至永康與友人聚餐，昨天凌晨意猶未盡，又一起前往安平觀夕平台；該平台平時就有許多人前往看夕陽，深夜常有許多年輕男女聚集在海邊吹風聊天。

劉姓男子飲酒後，無駕駛執照載著王姓女友，另一對情侶騎在前方；凌晨3時許，2車沿安平區安北路由東往西行駛，行經州平一街口時，劉不明原因由內側偏移到外側車道，撞擊路樹後起火燃燒。現場距離觀夕平台不遠，友人見他們沒有跟上，返回才知已經出事，趕緊上前協助。

據現場目擊民眾指出，劉的機車自撞路樹瞬間起火燃燒，乘客王女噴飛，劉留在機車上被火勢波及，民眾趕緊將他拖離機車；目視劉的褲子處有燒燙傷，隨後持滅火器協助將火勢撲滅，並通報警消，現場燃燒機車前頭處，消防趕到時，劉及王女都已失去生命跡象（OHCA）。

消防局指出，4時7分接獲民眾報案，派員趕到時，民眾已撲滅火勢，救護人員檢視劉有撞擊傷及燒燙傷，王女有撞擊傷，分別送往台南新樓醫院及郭綜合醫院，後續交由員警處理；警方透過另一對情侶協助說明，加上查詢車號，確認劉及王女的身分，通知家屬到場。

經醫院檢視，劉因撞擊到胸部，傷勢為創傷性血胸，王女則是撞擊到頭部，顱內出血，兩人雙雙傷重不治；經警方請醫院對劉姓駕駛抽血檢驗，發現酒測值超過法定標準，甚至已到泥醉程度。經兩名死者家屬到場確認身分製作筆錄，昨天下午報請檢察官相驗。

據了解，劉姓男子肇事時，車速相當快，巨大撞擊力導致機車嚴重毀損，車體零件及隨身物品散落滿地，路樹也有明顯撞擊痕跡；檢警相驗時，家屬對死因沒有意見，檢察官已當場將兩名死者的遺體發還家屬辦理後事；分局呼籲，民眾駕駛車輛應避免疲勞駕駛，切勿酒後駕車。

17歲劉姓男子載著17歲王姓女友不明原因於安平區安北路和州平一街交叉路口自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供
17歲劉姓男子載著17歲王姓女友不明原因於安平區安北路和州平一街交叉路口自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供

17歲劉姓男子載著17歲王姓女友不明原因於安平區安北路和州平一街交叉路口自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供
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17歲劉姓男子載著17歲王姓女友不明原因於安平區安北路和州平一街交叉路口自撞路樹，兩人傷重雙雙不治。圖／民眾提供
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