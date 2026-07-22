帽子遺落酒店爆衝突 3男嗆警遭辣椒水制伏

高雄市新興區六合二路某酒店今天凌晨發生糾紛，3名男子疑因帽子忘留店內遍尋不著，在店內大聲咆哮。警方到場處理時，3人不但拒絕配合查證身分，還對員警叫囂、作勢攻擊，警方當場使用辣椒水制止，並將3人帶返派出所偵辦。

新興警分局表示，前金分駐所今天清晨5時40分接獲報案，指六合二路某店家發生顧客與店家糾紛，警力趕抵現場，發現58歲蔡男、57歲吳男及37歲蔡男疑因找不到稍早遺忘在店內的帽子，在店內情緒失控，不斷大聲咆哮。

警方指出，員警依法查證3人身分時，3人拒絕配合，還對員警大聲叫囂，甚至作勢攻擊，員警為避免衝突擴大，使用辣椒水壓制，並通知支援警力到場協助，順利將3人控制後帶返派出所調查。

警方調查後，將58歲的蔡男依恐嚇、公然侮辱等罪嫌移送高雄地檢署偵辦；另吳男和37歲蔡男則依社會秩序維護法第85條「公務員依法執行職務時，聚眾喧嘩，致礙公務進行」移請裁處。