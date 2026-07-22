戒指卡到手指快壞死 嘉義消防深夜刻磨15分鐘斷戒救指

嘉義市一名男子日前因複合鋼製戒指卡住手指許久，導致血液循環受阻、手指腫脹發紫，深夜緊急跑到消防隊求助。消防人員評估恐有組織受損風險，立即動用刻磨機切割戒指，歷經15分鐘成功解除危機，保住男子手指。

市消防局表示，20日晚間9時50分，第一大隊湖內分隊，一名男子神情痛苦走進分隊求援，表示手上的複合鋼製戒指卡住已久，無論如何都無法取下。

消防人員檢視發現，戒指長時間緊箍手指，造成局部血液循環受阻，指尖已明顯腫脹、發紫，若再拖延恐造成組織永久性傷害，因此決定直接破壞戒指結構。

救援時，消防員先將小型鋼片墊在戒指與手指間保護皮膚，再以刻磨機仔細研磨戒指，同步持續以清水降溫，避免高溫及金屬粉塵造成二度傷害。經約15分鐘耐心切磨後，成功切開戒指，再以尖嘴鉗撐開空隙，順利將戒指取下，男子脫困後頻頻向消防人員道謝。

消防局提醒，若戒指、手鐲等飾品卡住手部，可先以冷水或冰水浸泡幫助手部消腫，再利用肥皂水等潤滑嘗試取下；若仍無法脫除，應儘速向消防或醫療單位求助，切勿硬拔，以免造成手指受傷甚至影響血液循環。

嘉義男戒指拔不下，手指發紫消防15分鐘鋸開救援。圖／嘉義市消防局提供

手指腫成紫色拔不下，嘉義消防出動刻磨機解危。圖／嘉義市消防局提供

戒指卡住血流受阻，嘉義男深夜求救消防保住手指。圖／嘉義市消防局提供