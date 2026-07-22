南投驚傳惡煞持衝鋒槍洗劫 工廠遭搶走近80萬元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投草屯日前驚傳搶案，當地郊區一處床墊工廠老闆遭人盯上，待老闆進入工廠後，數名男子尾隨闖入，甚至疑似持衝鋒槍威逼行搶，搜刮工廠內現金，還搶走老闆身上金飾，粗估財損近80萬元。警方獲報後已成立專案小組，全力追緝中。

據了解，該起搶案發生在15日凌晨2時許，該工廠老闆從台中前往位在草屯郊區的廠房期間，似乎就已被有心人士盯上，直至他抵達廠房後，打開鐵門進入時，數名男子尾隨衝進工廠，疑似持有衝鋒槍，威逼老闆交出財物。

工廠老闆只好交付辦公室內現金，他身上的財物及金飾也被搜刮一空，歹徒得手後，隨即駕車逃離現場，所幸無人受傷。老闆事後報警，經清點財物連同金飾損失近80萬元，警方獲報立刻調閱相關影像，目前正全力追緝歹徒。

草屯警分局表示，日前接獲民眾報案，稱於轄內一處工廠遭陌生人入侵，造成財物損失情事，獲報後不敢大意，立刻成立專案小組，已根據被害人供詞，並調閱相關影像積極偵辦，目前仍全力追緝中。

圖為南投縣政府警察局草屯分局。聯合報系資料照
圖為南投縣政府警察局草屯分局。聯合報系資料照

南投 搶案 老闆

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