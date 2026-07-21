影／濃煙衝天！宜蘭冬山鄉出租民宅大火 40歲男被救出意識模糊送醫

宜蘭冬山鄉香城路一處民宅今晚發生火警，現場為一棟2層樓建築物，晚間9時突冒出濃烈黑煙，疑似有人受困。消防局獲報後派遣大批人車趕抵現場布線灌救，晚間9時25分在2樓後方救出一名年約40歲男性，意識模糊，送醫搶救。消防人員正持續搜救，釐清是否還有其他民眾受困。

據了解，起火地點疑似為一處出租民宅，平時有台灣人及外籍人士租住，附近鄰居表示不清楚實際住戶背景與人數。宜蘭縣消防局於今晚9時接獲報案，指冬山鄉香城路民宅2樓冒出大量濃煙且有民眾受困，隨即出動第二大隊，以及冬山、五結、馬賽、羅東、宜蘭等分隊之救災車輛與人員趕往救援。

救援過程中，消防人員衝入火場搜救，晚間9時25分在2樓後方發現一名年約40歲的男子。該名男子被救出時雖然意識模糊，但對疼痛刺激仍有反應，其具體身分仍待釐清，隨後由五結分隊91救護車緊急送往羅東博愛醫院救治。

由於該民宅出入人員較為複雜，消防人員不敢大意，目前現場仍持續進行搜救及後續處理，確認是否仍有其他受困人員，詳細起火原因及財物損失仍待進一步火調釐清。

宜蘭冬山鄉一處民宅2樓晚間冒出大量濃煙，報案有民眾受困。消防人員從2樓後方救出一名年約40歲男性，意識模糊，送醫搶救，目前還在搜救釐清是否還有其他人受困。圖／消防局提供

宜蘭冬山鄉一處民宅2樓晚間冒出大量濃煙，報案有民眾受困。消防人員從2樓後方救出一名年約40歲男性，意識模糊，送醫搶救，目前還在搜救釐清是否還有其他人受困。圖／消防局提供