影／疑打滑偏離車道？南投小貨車逆向對撞砂石車 釀1死1重傷

南投竹山今天下發生死亡車禍，25歲賴姓男子駕駛小貨車載著2人，行經當地砂石車專用道時，突然逆向衝往對向車道，遭對向迎面而來的砂石車撞上，車頭遭猛烈撞擊，導致小貨車上3人，ㄧ死一重傷。

據了解，該起車禍事故發生在今天下午3時許，當時賴男駕駛小貨車，載著24歲詹姓男子及24歲男子行經當地砂石車專用道時，疑因豪雨影響，突打滑偏離車道，跨越雙黃線逆向駛入對向車道，遭行駛中的砂石車迎面撞上，由於撞擊力道猛烈，小貨車車頭幾乎撞爛，兩名乘客受困車內。

警消獲報到場將兩人救出時，李男已失去呼吸心跳，到院前死亡；詹男則緊急送醫插管搶救。警方表示，

2名駕駛無酒駕情形，是否因豪雨影響造成事故或有其他原因，仍有待進一步調查釐清。