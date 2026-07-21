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影／疑打滑偏離車道？南投小貨車逆向對撞砂石車 釀1死1重傷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投竹山今天下發生死亡車禍，25歲賴姓男子駕駛小貨車載著2人，行經當地砂石車專用道時，突然逆向衝往對向車道，遭對向迎面而來的砂石車撞上，車頭遭猛烈撞擊，導致小貨車上3人，ㄧ死一重傷。

據了解，該起車禍事故發生在今天下午3時許，當時賴男駕駛小貨車，載著24歲詹姓男子及24歲男子行經當地砂石車專用道時，疑因豪雨影響，突打滑偏離車道，跨越雙黃線逆向駛入對向車道，遭行駛中的砂石車迎面撞上，由於撞擊力道猛烈，小貨車車頭幾乎撞爛，兩名乘客受困車內。

警消獲報到場將兩人救出時，李男已失去呼吸心跳，到院前死亡；詹男則緊急送醫插管搶救。警方表示，

2名駕駛無酒駕情形，是否因豪雨影響造成事故或有其他原因，仍有待進一步調查釐清。

南投竹山今天下午發生小貨車撞砂石車事故，造成一死一傷。圖／取自職業聯結車職業大貨車職業大客車啦啦隊運輸業照片影片資訊分享團
南投竹山今天下午發生小貨車撞砂石車事故，造成一死一傷。圖／取自職業聯結車職業大貨車職業大客車啦啦隊運輸業照片影片資訊分享團

南投 車道 車禍

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