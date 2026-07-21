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查獲疑似毒品原料走小三通闖關 馬祖檢警調宣導

中央社／ 連江縣21日電

馬祖6月中至7月初連續查獲3件民眾搭乘小三通攜帶疑似毒品原料的化學物，引發檢警調高度重視，今天聯合舉辦宣導，呼籲民眾勿攜帶來路不明貨物出入境，以免觸法。

連江縣警察局今天發布新聞稿指出，為提升民眾反毒知能，並強化全民拒毒與防毒意識，今天下午於南竿鄉舉辦反毒防走私宣導活動，並透過跨機關合作，邀請基隆關馬祖派出課、調查局馬祖調查站、連江地方檢察署等共同參與，以常見小三通違規違法實例出發，建立正確攜帶貨物通關觀念。

馬祖調查站說明，6月17日至7月初，共查獲3起循兩馬小三通夾帶疑似毒品原料入境案。涉案貨物偽裝成機油、清潔劑、香精粉末等，但在通過海關時，初檢均有毒品相關成分陽性反應。海關發現後移送馬祖調查站偵辦，其中2起雖非法定毒品，但1起檢出為4級毒品先驅原料類緣物。

馬祖調查站強調，民眾雖受親友所託，但仍可能因協助運輸而違反毒品危害防制法。就算貨物非法定毒品，只要初檢為陽性，海關即可以現行犯逮捕或拘提，並立即約談，過程中人身與通訊自由將受限制，屆時除個人手機將送數位鑑識長達1個月外，馬祖地區拘留室環境不佳，恐讓人徹夜難眠。

連江地檢署則從法律實務角度，剖析常見違規案例。尤其近年邊境查緝技術與科技設備持續升級，執法單位不放過任何可疑線索。民眾搭乘小三通出入境時，切勿代他人攜帶來路不明的物品，一旦遭查獲，縱使事後聲稱不知情或被利用，司法實務上仍難逃共犯結構之嫌，更可能面對法律重刑。

基隆關馬祖派出課則透過實例呼籲，民眾搭乘小三通船班從中國入境馬祖時，切勿攜帶未經核准的動植物及產品，若需攜帶中國生產的漁產品或農產加工品等，需注意相關限制。若有疑慮，可於入關時先向海關詢問後再行通關，並主動申報，以維護自身權益，避免高額罰金。

連江縣警局呼籲，不法人士常用跨境網購郵包降低戒心，民眾若協助接收或轉運，恐成為跨國運送毒品白手套而不自知。而跨境走私與毒品犯罪對地方純樸治安、個人身心及家庭完整皆會造成毀滅性的打擊，呼籲民眾切勿代收不明包裏。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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