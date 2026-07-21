花蓮車禍重傷田徑小將傳好消息 1人甦醒拔管、1人逐漸恢復意識

本月14日因嚴重車禍送往花蓮慈濟醫院救治的2名萬榮鄉田徑小選手，在醫療團隊連日搶救下傷勢持續好轉，其中一名男童已恢復意識並順利拔除氣管內管，另一名男童也逐漸恢復意識、生命徵象穩定，後續仍持續住院照護。

花蓮慈濟醫院表示，收治13歲楊姓及11歲彭姓男童後，院方立即啟動創傷醫療機制與跨科團隊照護，楊姓男童因胃部穿孔、顏面骨折及瀰漫性腦損傷，經緊急手術及重症治療後，目前已出現眼神及肢體反應，病情持續改善；彭姓男童則因頭部、胸部及四肢多處受創，完成清創縫合與胸管引流後已清醒，胸部傷勢趨於穩定，後續仍持續觀察顱內出血及左側肢體功能恢復情況。

內政部長劉世芳今天下午在花蓮慈濟醫院院長林欣榮、副院長王志鴻及醫療團隊陪同下，探視兩名病童並了解家屬需求。其中原本陷入昏迷的楊姓男童，在母親輕聲呼喚下首度出現眼部及肢體反應，讓守候多日的家屬相當感動，也為醫療團隊帶來莫大鼓舞。

劉世芳致贈慰問金後，也與花蓮縣衛生局長朱家祥、警察局長范織坤及家屬交換意見，了解後續協助需求，並表示交通事故將依法妥善處理。

劉世芳指出，事故發生後，花蓮慈濟醫院第一時間投入急救工作，透過跨專業團隊提供完整醫療照護，並主動協助經濟較弱勢家庭，展現醫療專業與人文關懷，看到兩名孩子傷勢逐步好轉，感到十分欣慰，也祝福他們早日康復返家。

林欣榮表示，病患逐漸恢復健康是醫療團隊最大的動力，這次院方整合急診、兒童外科、整形外科、胸腔外科、神經外科、中醫科及加護病房等團隊，並結合藥師、呼吸治療師、營養師與物理治療師照護，希望陪伴病童與家屬走過難關，迎向康復之路。