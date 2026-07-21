曳引車跨上護欄！國1南下彰化路段3車追撞 含孕婦共2人受傷送醫

國道1號南下196公里彰化路段，今天下午發生曳引車、皮卡車及小貨車至少3輛大小車追撞車禍，曳引車甚至「折甘蔗」跨上護欄，造成1名孕婦及1名男子受傷送醫，此一事故造成車流阻塞約5公里，國道警方正處理中，並警方呼籲駕駛人改道。

彰化縣消防局是在下午4時3分許接獲報案，指國道1號南下196公里彰化路段，發生大小車追撞事故，除一輛曳引車衝向護欄「折甘蔗」外，另有一輛小貨車及皮卡車，橫在內側車道，造成交通嚴重受阻，車流綿延約5公里，國道警察三隊正在現場處理。

消防局到場時，車內人員都已脫困，其中一名孕婦及一名男子受到輕傷，孕婦送秀傳醫院、男子送部立彰化醫院，車禍原因由國道警察三隊調查中。

國道1號南下196公里彰化路段，今天下午發生曳引車、皮卡車及小貨車至少3輛大小車追撞車禍，曳引車甚至「折甘蔗」跨上護欄，造成1名孕婦及1名男子受傷送醫。圖／彰化踢爆網提供