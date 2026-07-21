水下救援任務高風險…南消遴選15名消防員加強潛水訓練 強化水域救援

水面下救援因環境複雜且能見度低，屬於極高風險任務，為強化水域救援戰力、落實消防人員職業安全衛生，台南市消防局辦理公共安全潛水訓練，並全國首創導入三家廠牌水下裝備同步實作訓練，讓第一線消防員熟悉不同裝備的操作特性與差異，提升水下救援專業技能。

消防局指出，本次首先在6月底於成大戶外游泳池辦理2梯次潛水複訓，透過測驗在各消防分隊中遴選出15名學員，隨即於7月13日至24日展開為期10天的訓練；接受內政部消防署公共安全潛水教官團授課，升級現有「團隊合作」與「風險管控」救援系統。

本次「公共安全潛水初階班」訓練也邀請海軍水下作業大隊水械上士張正宗技術交流，強化學員在混濁水域中的搜索、繩索訊號溝通及緊急狀況處置能力，推動與國際接軌的公共安全潛水觀念。

消防局說明，為響應消防署近年推動「消防人員職業安全法規與健康維護機制」，本次參訓的學員及教官團，開訓前皆前往國軍左營總醫院進行「高壓艙試壓耐氧檢測」，以確認其身體對長時間水下環境的耐受度，落實職業安全衛生，確保每人均能在安全的身體狀態下，完成高強度訓練。

市長黃偉哲表示，消防局積極導入公共安全潛水訓練，建立完整的安全救援機制，強化水域搜救能量，並持續採購及汰舊換新現有的潛水裝備，用科技與專業器材當消防同仁的後盾，讓水域搜救安全全面升級，民眾生命財產多一層保障。

消防局長楊宗林呼籲，盛夏期間從事水域活動務必重視自身安全，切勿結伴或獨自前往無救生員巡守的危險水域，水域活動應量力而為、不逞強；消防局將持續精進潛水搜救技能、守護市民安全，並期盼市民朋友能提升防溺警覺，共同打造完整的水域安全防護網。

水面下救援因環境複雜且能見度低，屬於極高風險任務，為強化水域救援戰力、落實消防人員職業安全衛生，台南市消防局辦理公共安全潛水訓練。圖／消防局提供

水面下救援因環境複雜且能見度低，屬於極高風險任務，為強化水域救援戰力、落實消防人員職業安全衛生，台南市消防局辦理公共安全潛水訓練。圖／消防局提供

水面下救援因環境複雜且能見度低，屬於極高風險任務，為強化水域救援戰力、落實消防人員職業安全衛生，台南市消防局辦理公共安全潛水訓練。圖／消防局提供

水面下救援因環境複雜且能見度低，屬於極高風險任務，為強化水域救援戰力、落實消防人員職業安全衛生，台南市消防局辦理公共安全潛水訓練。圖／消防局提供