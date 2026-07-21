台東80歲翁牽腳踏車穿越馬路遭撞 頭部重創送醫不治

台東縣卑南鄉今天上午發生死亡車禍。一名80歲謝姓老翁牽著腳踏自行車穿越賓朗路時，與一輛自小客車發生碰撞，老翁頭部重創、全身多處擦挫傷，經送醫搶救後仍宣告不治，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

警方初步調查，約60歲章姓男子駕駛自小客車，沿賓朗路往台東市區方向直行，行經事故地點時，與牽引腳踏自行車穿越道路的80歲謝姓男子發生碰撞。猛烈撞擊造成謝姓老翁頭部重創及身體多處擦挫傷，經救護人員緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

警方指出，事故確切發生原因及肇事責任，已由分局交通小隊進一步調查釐清。呼籲駕駛人行經路口及行人穿越道路處時，應減速慢行並隨時注意車前狀況；行人穿越道路前，也應確認來車動態及安全距離，遵守交通規則，共同維護用路安全。