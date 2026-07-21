公寓客廳行動電源充電中爆炸起火 上班族夫妻逃到後陽台獲救

基隆市一棟公寓2樓的客廳，疑行動電源充電時爆炸，冒出火煙，屋內的夫妻逃到後陽台待援。消防員到場後布設水線滅火，及時救出兩人送醫，起火原因由消防局調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午1時31分接獲報案，中山區中和路168巷大慶大城社區，一棟公寓的2樓民眾發生火警，冒出火煙。

消防局派遣中山、仁愛、安樂、七堵分隊及暖暖分隊緊急救援小組、第二大隊前往搶救，並通報市警局、自來水、瓦斯公司、台電等單位到場協助處理。

消防局第二大隊長高瓊瑤說，消防人員抵達現場時，看到濃煙自火場竄出，但無明顯火光。 住在屋內的一對夫妻逃到後陽台等待救援，研判該處可供暫時就地掩蔽。

消防員進入客廳後，發現內部起火燃燒，一方面壓制火勢，同時前往後陽台，使用共生面罩將屋內兩人救出。兩人都疑受嗆傷，意識清楚，送往基隆長庚醫院治療。

傷者的父親說，接到兒子打來的電話，說家裡失火，他正要被送上救護車。兩人後來又通電話，兒子說，起火點是客廳充電中的行動電源。

消防人員控制火勢後，同步前往同棟公寓的民宅查訪，協助住戶避難，確保人員平安。火勢撲滅後，火災調查科人員進入火警採證鑑識，火場燃燒面積約10平方公尺，真正起火原因待調查確認。

基隆市今天發生民宅火警，位在公寓的2樓竄出火煙，兩人受困屋內。消防員布設水線滅火，及時救出兩人送醫，起火原因由消防局調查中。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市今天發生民宅火警，位在公寓的2樓竄出火煙，兩人受困屋內。消防員布設水線滅火，及時救出兩人送醫，起火原因由消防局調查中。記者邱瑞杰／翻攝