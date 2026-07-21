疑耐不住酷暑釀意外 花蓮工人從鷹架摔落送醫

花蓮近日高溫炎熱，體感溫度達36度，54歲鄧姓男子在吉安鄉一處民宅進行修繕工程時，疑因高溫導致身體不適，從約1.5公尺高的鷹架失足墜落，頭部撞擊地面受傷流血，所幸送醫治療後無生命危險，警方已依規定通報勞資處進一步調查。

吉安警分局表示，昨天中午12時許接獲通報，指轄內工地發生墜落事故，員警立即前往處理。經查，鄧男當時站在以梯架搭設的鷹架上進行住宅修繕作業，疑似因天氣酷熱引發中暑或身體不適，不慎跌落地面，造成頭部撕裂傷並大量出血。

消防局救護人員到場後，發現鄧男意識清醒，隨即進行傷口止血與包紮處置，並送往醫院接受治療，經診治後傷勢穩定，暫無大礙。

警方指出，全案初步認定為職業安全意外，現場處理完成後，已通知勞資處依相關規定展開後續調查，以釐清事故原因及作業安全是否符合規範。

吉安警分局提醒，近期天氣持續高溫，從事戶外或高處作業人員應落實防暑措施，適時補充水分及電解質，避免長時間曝曬。若出現頭暈、噁心等不適症狀，應立即停止工作並移至陰涼處休息，以降低意外風險。