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影／軍用卡車彰化市區撞轎車 45歲轎車女駕駛疑腦震盪送醫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

一輛軍用大卡車今天上午行經彰化市金馬陸橋附近，在迴轉時，與一輛轎車發生碰撞，轎車再撞擊路邊一輛機車，45歲轎車柯姓女駕駛自稱有輕微腦震盪，送醫治療，此一車禍事故，由警方會同彰化憲兵隊調查中。

警方調查，由20歲劉姓軍人駕駛的軍用卡車，今天上午8時27分許，由東向西，沿彰化市金馬陸橋側平面車道行駛，適綠燈時欲迴轉上金馬陸橋時，由45歲柯姓女子駕駛的轎車由東向西， 綠燈直行下金馬陸橋時，兩車發生碰撞，轎車遭撞擊後，再撞擊路邊一輛機車。

柯女駕駛的轎車右車身嚴重損毀，警方據報到場處理，柯女表示有輕微腦震盪，由消防局救護車送往彰化督教醫院治療，兩人酒測值都是0。

據了解，軍方最近正在辦理為期兩周的教育召集，彰化縣有多處地點都是演練地點，常見軍方車輛行經縣內道路，依此一車禍的監視器顯示，當時共出現4輛軍用卡車，其中3輛車隊直行，另1不同向軍用卡車則是迴轉時，不慎肇事，是否因路況不熟而肇事，由彰化憲兵會與警方調查中。

一輛軍用大卡車今天上午行經彰化市金馬陸橋附近，在迴轉時，與柯女駕駛的轎車發生碰撞，柯女自稱有輕微腦震盪，送醫治療，此一車禍事故，由警方會同彰化憲兵隊調查中。圖／警方提供
一輛軍用大卡車今天上午行經彰化市金馬陸橋附近，在迴轉時，與柯女駕駛的轎車發生碰撞，柯女自稱有輕微腦震盪，送醫治療，此一車禍事故，由警方會同彰化憲兵隊調查中。圖／警方提供

一輛軍用大卡車今天上午行經彰化市金馬陸橋附近，在迴轉時，與柯女駕駛的轎車發生碰撞，柯女自稱有輕微腦震盪，送醫治療，此一車禍事故，由警方會同彰化憲兵隊調查中。圖／警方提供
一輛軍用大卡車今天上午行經彰化市金馬陸橋附近，在迴轉時，與柯女駕駛的轎車發生碰撞，柯女自稱有輕微腦震盪，送醫治療，此一車禍事故，由警方會同彰化憲兵隊調查中。圖／警方提供

一輛軍用大卡車今天上午行經彰化市金馬陸橋附近，在迴轉時，與柯女駕駛的轎車發生碰撞，柯女自稱有輕微腦震盪，送醫治療，此一車禍事故，由警方會同彰化憲兵隊調查中。圖／警方提供
一輛軍用大卡車今天上午行經彰化市金馬陸橋附近，在迴轉時，與柯女駕駛的轎車發生碰撞，柯女自稱有輕微腦震盪，送醫治療，此一車禍事故，由警方會同彰化憲兵隊調查中。圖／警方提供

車禍 彰化縣

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