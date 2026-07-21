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國1竹北段上午塞爆原因曝 男疑未注意車前狀況追撞2車命危

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

國道1號竹北段今早發生3車追撞事故，造成竹科上班族大塞車，67歲戴男疑因未注意車前狀況，行駛外側車道北向92.2公里時，撞上前方轎車與曳引車，當場失去呼吸心跳，也因逢上班時間，車流一度回堵約8公里，詳細肇事原因仍待釐清。

國道警方說明，今天清晨6時54分接獲通報，事故發生在國道1號北向92.2公里竹北路段。初步調查，戴姓男子駕駛自小客車行駛外側車道，不明原因追撞前方31歲江姓男子駕駛的自小客車及47歲周姓男子駕駛的營業貨運曳引車。

新竹市消防局獲報後，派遣2車5人前往救援，到場發現戴男受困車內已無呼吸心跳，經破壞車體協助脫困後，由救護人員送往醫救治。警方表示，戴男頭、胸部受傷，送醫急救後已恢復呼吸心跳，目前仍留院觀察，各車駕駛酒測值均為0。

事故發生後，外側車道一度無法通行，受上班尖峰車流影響，北上車陣隨後持續擴大，一度回堵約12公里，車流從竹北一路塞到頭份，連新竹系統交流道都受到波及，不少通勤族抱怨：「今天去園區的路怎麼可以這麼塞」、「真的好塞，我上不了國道」，不少車輛改走慈雲路、經國橋等替代道路。

警方表示，事故於上午8時23分排除，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清，並呼籲駕駛人開車應保持安全車距，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，以維護行車安全。

國道1號竹北段今早發生3車追撞事故，造成竹科上班族大塞車，67歲戴男疑因未注意車前狀況，行駛外側車道北向92.2公里時，撞上前方轎車與曳引車。圖／新竹市消防局提供
國道1號竹北段今早發生3車追撞事故，造成竹科上班族大塞車，67歲戴男疑因未注意車前狀況，行駛外側車道北向92.2公里時，撞上前方轎車與曳引車。圖／新竹市消防局提供

國道1號竹北段今早發生3車追撞事故，造成竹科上班族大塞車，67歲戴男疑因未注意車前狀況，行駛外側車道北向92.2公里時，撞上前方轎車與曳引車。圖／新竹市消防局提供
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國道1號竹北段今早發生3車追撞事故，造成竹科上班族大塞車，67歲戴男疑因未注意車前狀況，行駛外側車道北向92.2公里時，撞上前方轎車與曳引車。圖／新竹市消防局提供
國道1號竹北段今早發生3車追撞事故，造成竹科上班族大塞車，67歲戴男疑因未注意車前狀況，行駛外側車道北向92.2公里時，撞上前方轎車與曳引車。圖／新竹市消防局提供

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竹北 國道 竹科

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