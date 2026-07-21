阿公烈日追愛犬快沒力 台東暖警狂追兩街口助找回毛孩

台東縣成功鎮上演一場暖心的「尋狗記」。一名老翁帶著愛犬外出散步時，因一時沒握穩牽繩，黑色愛犬突然受驚掙脫，一路沿著道路奔跑。老翁頂著烈日追趕卻體力不支，只能焦急地跟在後方。所幸巡邏員警正巧經過，立即加入協助，經追趕約兩個街口後，順利將愛犬安全帶回，讓老翁終於鬆了一口氣。

成功警分局表示，昨下午新豐派出所所長潘鳳全與警員巴耀宗執行勤區查察勤務，巡經成功鎮北平街時，發現一名年邁老先生神情慌張，不斷追趕前方一隻黑色犬隻。由於天氣炎熱，加上老先生年事已高，體力明顯不堪負荷，而犬隻又疑似受到驚嚇，不斷往前奔跑，隨時可能衝入車道，危及自身及用路人安全。

兩名員警見狀立即停車了解情況，確認犬隻為老先生飼養後，立刻分工合作，一邊注意往來車流，一邊耐心安撫犬隻情緒，慢慢縮短距離。經過約兩個街口的追趕，終於順利將愛犬牽引至路旁，並安全交還給老先生。

老先生接過牽繩後，終於露出安心笑容。他表示，當天因天氣炎熱，遛狗時一時沒握穩牽繩，愛犬突然掙脫往前跑，自己一路追趕卻怎麼也追不上，幸好巡邏員警及時伸出援手，不僅讓愛犬平安回到身邊，也避免誤闖車道發生危險，讓他十分感激，頻頻向警方道謝，直說「真的多虧有你們！」

成功警分局提醒民眾，近期高溫炎熱，帶寵物外出散步時應妥善繫好牽繩，避免犬隻因突發狀況受驚掙脫，不僅保障毛孩安全，也降低交通意外發生的風險。