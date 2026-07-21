影／聯結車跨雙黃線迴轉！彰化奧迪猛插車底 車頭全毀駕駛奇蹟輕傷

彰化縣溪湖鎮員鹿路二段今天清晨近5時發生一起聯結車與轎車碰撞事故。一輛載滿鐵片的聯結車疑似違規跨越雙黃線迴轉時，後方一輛奧迪轎車因反應不及，直接撞進聯結車車底，轎車車頭幾乎全毀，所幸駕駛僅受輕傷，送醫後沒有生命危險。

警方調查，事故發生於清晨4時46分，68歲王姓男子駕駛聯結車行經溪湖鎮員鹿路二段，疑跨越雙黃線迴轉，由於車體長、又載運大量鐵片，迴轉時幾乎占據整個車道。此時，28歲黃姓男子駕駛奧迪轎跑車沿員鹿路由東往西直行，疑因發現前方車輛時距離過近，閃避不及，車頭當場撞入聯結車尾部底盤。

從事故畫面可見，轎車撞擊力道猛烈，車頭嚴重變形，保險桿、零件散落路面，整輛車卡在聯結車底部，場面相當驚險。消防人員到場時，黃男已自行脫困，僅頭部擦挫傷，意識清楚，經救護車送往衛福部彰化醫院治療；聯結車駕駛王男則未受傷。

警方表示，經酒測及毒品檢測，雙方均無酒駕、毒駕情形。至於聯結車是否違規跨越雙黃線迴轉，以及事故發生經過與肇事責任，將調閱路口監視器、行車紀錄器及相關跡證進一步釐清。

警方也提醒，駕駛大型車輛迴轉時應確認路況及來車動態，並遵守道路標線；一般駕駛人行經大型車周邊時，也應提高警覺、預留足夠反應距離，以降低事故發生風險。

彰化縣溪湖鎮員鹿路二段一輛載滿鐵片的聯結車疑似違規跨越雙黃線迴轉時，後方一輛奧迪轎跑車因反應不及，直接撞進聯結車車底。圖／讀者提供