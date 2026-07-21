聽新聞
0:00 / 0:00
影／聯結車跨雙黃線迴轉！彰化奧迪猛插車底 車頭全毀駕駛奇蹟輕傷
彰化縣溪湖鎮員鹿路二段今天清晨近5時發生一起聯結車與轎車碰撞事故。一輛載滿鐵片的聯結車疑似違規跨越雙黃線迴轉時，後方一輛奧迪轎車因反應不及，直接撞進聯結車車底，轎車車頭幾乎全毀，所幸駕駛僅受輕傷，送醫後沒有生命危險。
警方調查，事故發生於清晨4時46分，68歲王姓男子駕駛聯結車行經溪湖鎮員鹿路二段，疑跨越雙黃線迴轉，由於車體長、又載運大量鐵片，迴轉時幾乎占據整個車道。此時，28歲黃姓男子駕駛奧迪轎跑車沿員鹿路由東往西直行，疑因發現前方車輛時距離過近，閃避不及，車頭當場撞入聯結車尾部底盤。
從事故畫面可見，轎車撞擊力道猛烈，車頭嚴重變形，保險桿、零件散落路面，整輛車卡在聯結車底部，場面相當驚險。消防人員到場時，黃男已自行脫困，僅頭部擦挫傷，意識清楚，經救護車送往衛福部彰化醫院治療；聯結車駕駛王男則未受傷。
警方表示，經酒測及毒品檢測，雙方均無酒駕、毒駕情形。至於聯結車是否違規跨越雙黃線迴轉，以及事故發生經過與肇事責任，將調閱路口監視器、行車紀錄器及相關跡證進一步釐清。
警方也提醒，駕駛大型車輛迴轉時應確認路況及來車動態，並遵守道路標線；一般駕駛人行經大型車周邊時，也應提高警覺、預留足夠反應距離，以降低事故發生風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。