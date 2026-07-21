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桃市獨居老翁1原因帳戶遭凍結 大園警實習生伸援解燃眉之急
桃園市大園區一名68歲楊姓老翁日前因銀行帳戶遭凍結，無法提領年金來支應日常生活支出，焦急地向大園警分局求助。員警耐心了解情況後，查明老翁帳戶並非因詐騙案遭凍結，而是因為有積欠款項遭強制執行。警方進一步發現老翁生活陷入困境，便主動提供民生物資應急，讓老翁深受感動。
大園派出所表示，警員林士淵、實習生黃靜茹日前下午16時許見老翁至派出所求助，表示銀行帳戶突然遭凍結，無法提領年金補助，擔心將影響日常生活。黃靜茹先耐心安撫老翁情緒，並確認其未遭詐騙後，協助檢視存摺交易明細，查明老翁因積欠債務遭法院依法強制執行，導致年金補助遭扣押。員警隨即向老翁說明相關法律程序，成功化解其心中的疑慮。在交談過程中，黃靜茹發現老翁獨居且生活拮据，經徵詢同意後，主動將分局預先準備提供弱勢家庭的民生物資轉贈老翁，協助度過眼前難關。
黃靜茹表示，這是她實習期間第一次參與協助民眾處理案件，原本只是希望幫助老翁釐清問題，沒想到還有機會伸出援手。看到老翁露出安心的笑容，讓她深刻體會到，警察工作不只是維護治安，更能透過一句關心、一份協助，帶給民眾溫暖與力量，也更加堅定自己投入警察工作的初心。
大園分局表示，警察除維護治安、打擊犯罪外，也肩負為民服務的重要使命，日後將持續秉持「視民如親」的精神，主動關懷並協助有需要的民眾。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃市獨居老翁1原因帳戶遭凍結 大園警實習生伸援解燃眉之急
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