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桃市獨居老翁1原因帳戶遭凍結 大園警實習生伸援解燃眉之急

桃園電子報／ 桃園電子報

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大園派出所實習生黃靜茹發現老翁生活陷入困境，便主動提供民生物資應急，讓老翁深受感動。圖：讀者提供

桃園市大園區一名68歲楊姓老翁日前因銀行帳戶遭凍結，無法提領年金來支應日常生活支出，焦急地向大園警分局求助。員警耐心了解情況後，查明老翁帳戶並非因詐騙案遭凍結，而是因為有積欠款項遭強制執行。警方進一步發現老翁生活陷入困境，便主動提供民生物資應急，讓老翁深受感動。

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大園派出所實習生黃靜茹主動將分局預先準備提供弱勢家庭的民生物資轉贈老翁，協助度過眼前難關。圖：讀者提供

大園派出所表示，警員林士淵、實習生黃靜茹日前下午16時許見老翁至派出所求助，表示銀行帳戶突然遭凍結，無法提領年金補助，擔心將影響日常生活。黃靜茹先耐心安撫老翁情緒，並確認其未遭詐騙後，協助檢視存摺交易明細，查明老翁因積欠債務遭法院依法強制執行，導致年金補助遭扣押。員警隨即向老翁說明相關法律程序，成功化解其心中的疑慮。在交談過程中，黃靜茹發現老翁獨居且生活拮据，經徵詢同意後，主動將分局預先準備提供弱勢家庭的民生物資轉贈老翁，協助度過眼前難關。

黃靜茹表示，這是她實習期間第一次參與協助民眾處理案件，原本只是希望幫助老翁釐清問題，沒想到還有機會伸出援手。看到老翁露出安心的笑容，讓她深刻體會到，警察工作不只是維護治安，更能透過一句關心、一份協助，帶給民眾溫暖與力量，也更加堅定自己投入警察工作的初心。

大園分局表示，警察除維護治安、打擊犯罪外，也肩負為民服務的重要使命，日後將持續秉持「視民如親」的精神，主動關懷並協助有需要的民眾。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃市獨居老翁1原因帳戶遭凍結 大園警實習生伸援解燃眉之急

實習 獨居 詐騙

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