快訊

搭高鐵出站被攔下！她在月台等朋友3.5小時 差點被罰2500元

陽明交大教授狂砍連襟致死 據傳凶嫌自述有「幻聽幻覺、意識干擾」

謝賢部分遺產「林青霞託管」？官方影迷會吐真相

聽新聞
0:00 / 0:00

龜山振興路清晨驚魂 大貨車爆胎躺路中

桃園電子報／ 桃園電子報

S 425230479
大貨車疑似因爆胎當場翻覆。圖：讀者提供

桃園市龜山區振興路往龜山方向今(21)日清晨6時20分許發生車禍，一台大貨車疑似因爆胎當場翻覆，一度阻礙交通，龜山警分局獲報立即到場處理，所幸大貨車駕駛33歲張姓男子並未受傷，也未波及其他人車。

S 425230464
事故現場隨後由車主自行聯繫大型拖吊車到場協助處理，迅速排除道路障礙。圖：讀者提供

龜山分局提到，張男駕駛營業大貨車行經該路段時，疑因右前車輪突然爆胎，導致車輛瞬間失控，翻覆於道路中央。警方接獲報案後，第一時間立即派員趕赴現場處置並積極疏導交通，避免造成後續車流壅塞。所幸張男並未受傷，經警方實施酒測檢查，他並沒有酒駕情形。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。事故現場隨後由車主自行聯繫大型拖吊車到場協助處理，迅速排除道路障礙。

龜山分局特別呼籲，駕駛人開車上路前，務必仔細檢查車輛狀況，特別是輪胎胎壓與胎紋深度，以避免因車輛故障發生意外，危害自身及其他用路人的生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龜山振興路清晨驚魂 大貨車爆胎躺路中

延伸閱讀

你不要過來啊！桃園大貨車爆胎翻覆滑行 差1公尺就撞上路邊車

嘉義68歲婦誤闖國道逆向騎7公里 國道警驚險攔停

嘉義正妹物流士爆紅！美到連女友都稱讚 前同事揭超狂背景

補齊商業拼圖 福樺中央大樓定錨林口CBD

相關新聞

國1竹北段上午塞爆原因曝 男疑未注意車前狀況追撞2車命危

國道1號竹北段今早發生3車追撞事故，造成竹科上班族大塞車，67歲戴男疑因未注意車前狀況，行駛外側車道北向92.2公里時，撞上前方轎車與曳引車，當場失去呼吸心跳，也因逢上班時間，車流一度回堵約8公里，詳細肇事原因仍待釐清。

影／聯結車跨雙黃線迴轉！彰化奧迪猛插車底 車頭全毀駕駛奇蹟輕傷

彰化縣溪湖鎮員鹿路二段今天清晨近5時發生一起聯結車與轎車碰撞事故。一輛載滿鐵片的聯結車疑似違規跨越雙黃線迴轉時，後方一輛奧迪轎車因反應不及，直接撞進聯結車車底，轎車車頭幾乎全毀，所幸駕駛僅受輕傷，送醫後沒有生命危險。

修剪花木同居伴侶爆口角 男推倒女、女涉拿割草機砸車雙方互告

溫姓男子與同居友人劉姓女子昨天上午發生口角，溫男出手將人推倒，劉女一氣之下失控持割草機等工具破壞車輛，試圖攻擊對方，警方獲報到場時劉女已離去。警方今指出，案經二人互提告訴，全案依毀損及傷害罪嫌移送新竹地檢署偵辦，同時依職權通報家暴。

搭台鐵坐過站…6旬男跳下新左營月台攀爬對向月台轉車 離譜行為被逮捕

台鐵新左營車站20日晚間7時50分許發生民眾搭火車過站，跨越軌道𨍭車離譜狀況，台鐵火車進站後，60餘歲古姓男子發現坐過站，竟從2號月台直接跳下再攀爬至3號月台轉車，鐵路警察接獲通報趕抵，古男已被站務人員拉上月台，將依違反鐵路法將古送辦。

高雄婦人快速爐煮菜火沒關就出門買菜 差點燒掉房子

高雄市鳳山區黃姓女子，去年12月31日上午在租屋處後陽台使用快速爐煮食，竟未關火就出門買菜，導致鍋具燒乾起火，延燒至窗台雜物及雨遮。所幸未造成人員傷亡。高雄地檢署偵查後，認定建物主體結構未受損，考量她與房東和解，給予緩起訴處分。

酒駕撞上路旁車和垃圾堆再衝向中央分隔島 駕駛受傷

台中市沙鹿區日前深夜發生酒駕車禍，葉姓男子開小貨車失控撞上停路邊車輛，再撞上路邊商家的垃圾堆後，衝向中央分隔島，警方測出駕駛酒精濃度超標，依公共危險罪嫌移送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。