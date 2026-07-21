大貨車疑似因爆胎當場翻覆。圖：讀者提供

桃園市龜山區振興路往龜山方向今(21)日清晨6時20分許發生車禍，一台大貨車疑似因爆胎當場翻覆，一度阻礙交通，龜山警分局獲報立即到場處理，所幸大貨車駕駛33歲張姓男子並未受傷，也未波及其他人車。

事故現場隨後由車主自行聯繫大型拖吊車到場協助處理，迅速排除道路障礙。圖：讀者提供

龜山分局提到，張男駕駛營業大貨車行經該路段時，疑因右前車輪突然爆胎，導致車輛瞬間失控，翻覆於道路中央。警方接獲報案後，第一時間立即派員趕赴現場處置並積極疏導交通，避免造成後續車流壅塞。所幸張男並未受傷，經警方實施酒測檢查，他並沒有酒駕情形。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。事故現場隨後由車主自行聯繫大型拖吊車到場協助處理，迅速排除道路障礙。

龜山分局特別呼籲，駕駛人開車上路前，務必仔細檢查車輛狀況，特別是輪胎胎壓與胎紋深度，以避免因車輛故障發生意外，危害自身及其他用路人的生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龜山振興路清晨驚魂 大貨車爆胎躺路中