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修剪花木同居伴侶爆口角 男推倒女、女涉拿割草機砸車雙方互告

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

溫姓男子與同居友人劉姓女子昨天上午發生口角，溫男出手將人推倒，劉女一氣之下失控持割草機等工具破壞車輛，試圖攻擊對方，警方獲報到場時劉女已離去。警方今指出，案經二人互提告訴，全案依毀損及傷害罪嫌移送新竹地檢署偵辦，同時依職權通報家暴

警方指出，7月20日10時許警方接獲溫男報案，指市區一處重劃區公園前，他停放的小客車遭劉女毀損，經查，兩人共同承包市府修剪花木工程，卻因故發生口角爭執，溫出手推倒使劉受傷，劉心生不滿持修剪花木的割草機砸毀損壞溫男的車輛，警方獲報後依規受理，將兩人移送。

畫面中，失控的劉女先是持割草機狂砸停放的車輛，不斷狂吼正在錄影的溫男，還一度追趕怒罵「你先打人幹嘛」、「我讓你死」，隨後，劉改為拿著大剪刀，繼續飆罵並與溫對罵，旁人試圖勸阻，但劉完全無法冷靜。

溫姓男子與同居友人劉姓女子昨天上午發生口角，溫男出手將人推倒，劉女一氣之下失控持割草機等工具破壞車輛，試圖攻擊對方。記者王駿杰／翻攝
溫姓男子與同居友人劉姓女子昨天上午發生口角，溫男出手將人推倒，劉女一氣之下失控持割草機等工具破壞車輛，試圖攻擊對方。記者王駿杰／翻攝

家暴 失控 新竹

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