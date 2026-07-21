高雄婦人快速爐煮菜火沒關就出門買菜 差點燒掉房子

高雄市鳳山區黃姓女子，去年12月31日上午在租屋處後陽台使用快速爐煮食，竟未關火就出門買菜，導致鍋具燒乾起火，延燒至窗台雜物及雨遮。所幸未造成人員傷亡。高雄地檢署偵查後，認定建物主體結構未受損，考量她與房東和解，給予緩起訴處分。

檢警調查，去年12月31日上午8時許，黃女在透天厝後陽台用快速爐煮菜，卻未等菜煮好關火，反而直接出門前往市場買菜。

鍋內水分經長時間加熱乾燒後，高溫引燃快速爐與鍋具，火勢隨即蔓延至窗台上放置的雜物，濃煙與火苗順勢向上竄升，將蕭姓房東的塑膠雨遮燒熔燻黑、浪皮嚴重變形。

警消接獲報案後迅速派員趕赴現場將火勢撲滅，經高雄市消防局進行火災原因調查鑑定，確認起火點正是後陽台鐵窗附近的快速爐，起火原因研判為煮食不慎，黃女也被依失火罪嫌送辦。

高雄地檢署偵辦後，考量房子結構未受損，被燒燬的僅有快速爐、鍋具及塑膠雨遮，且黃婦至今仍居住於原址，房屋整體功用未受影響。

檢方考量黃女無前科，偵訊中坦承不諱，犯後態度良好，且已與房東達成民事調解，取得對方諒解，依失火燒毀他人物品罪給予緩起訴處分，需向公庫支付3萬元，給這起「出門買菜忘關火」的驚魂記劃下句點。