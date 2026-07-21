酒駕撞上路旁車和垃圾堆再衝向中央分隔島 駕駛受傷

台中市沙鹿區日前深夜發生酒駕車禍，葉姓男子開小貨車失控撞上停路邊車輛，再撞上路邊商家的垃圾堆後，衝向中央分隔島，警方測出駕駛酒精濃度超標，依公共危險罪嫌移送法辦。

清水警分局表示，本月8日晚上11時37分，在台中市沙鹿區沙田路車禍，41歲葉姓男子駕駛租賃小貨車，沿沙田路南往北方向行駛，不明原因失控撞上路邊靜止小貨車，再往前撞擊路邊商家垃圾後，車輛最後停於中央分隔島上，造成駕駛葉男四肢擦挫傷無生命危險，經警方實施酒測，葉男酒測值超過法定標準值，已違反公共危險罪嫌，依法移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲民眾應有「酒駕零容忍，酒後及宿醉不開車」觀念，清水分局持續加強取締及宣導「酒後不開車」等交通安全觀念，請民眾勿抱持僥倖心態駕車上路，以維護自身及他人交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市沙鹿區沙田路發生酒駕車禍，駕駛受傷。圖／警方提供