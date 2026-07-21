快訊

MLB／主戰二壘手歸隊下放3選1不是李灝宇 老虎教頭曝有新任務

「紅霞颱風」將生成？粉專曝熱帶擾動可能路徑

新竹熱門景點淪廢墟？他PO荒涼現況照 網友震驚喊可惜

聽新聞
0:00 / 0:00

酒駕撞上路旁車和垃圾堆再衝向中央分隔島 駕駛受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區日前深夜發生酒駕車禍，葉姓男子開小貨車失控撞上停路邊車輛，再撞上路邊商家的垃圾堆後，衝向中央分隔島，警方測出駕駛酒精濃度超標，依公共危險罪嫌移送法辦。

清水警分局表示，本月8日晚上11時37分，在台中市沙鹿區沙田路車禍，41歲葉姓男子駕駛租賃小貨車，沿沙田路南往北方向行駛，不明原因失控撞上路邊靜止小貨車，再往前撞擊路邊商家垃圾後，車輛最後停於中央分隔島上，造成駕駛葉男四肢擦挫傷無生命危險，經警方實施酒測，葉男酒測值超過法定標準值，已違反公共危險罪嫌，依法移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲民眾應有「酒駕零容忍，酒後及宿醉不開車」觀念，清水分局持續加強取締及宣導「酒後不開車」等交通安全觀念，請民眾勿抱持僥倖心態駕車上路，以維護自身及他人交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市沙鹿區沙田路發生酒駕車禍，駕駛受傷。圖／警方提供
台中市沙鹿區沙田路發生酒駕車禍，駕駛受傷。圖／警方提供

台中市沙鹿區沙田路發生酒駕車禍，駕駛受傷。圖／警方提供
台中市沙鹿區沙田路發生酒駕車禍，駕駛受傷。圖／警方提供

酒駕 酒測 台中市

延伸閱讀

你不要過來啊！桃園大貨車爆胎翻覆滑行 差1公尺就撞上路邊車

台南清潔隊員自小吃部離開飆速闖紅燈釀1死2傷肇逃 否認酒駕重判17年

國1仁德段自小客疑為閃掉落物 與大車碰撞釀1死4傷

蘆竹砂石車「雙輪」突脫落釀禍 計程車、工廠鐵門慘遭殃

相關新聞

台南東區獨棟民宅凌晨住警器大響 消防救出獨居7旬翁下肢燒燙傷送醫

台南市消防局今天凌晨4時7分接獲報案，東區大同路一段155巷內民宅住警器大響，消防立即派遣14車42人義消3人趕往，4時17分出水搶救，並在二樓將一名70歲獨居老翁救出，老翁意識清醒、下肢40%燒燙傷，緊急送醫治療，並於4時23分撲滅火勢，於58分處理殘火完畢。

你不要過來啊！桃園大貨車爆胎翻覆滑行 差1公尺就撞上路邊車

桃園市龜山區振興路今天上午6時發生嚴重車禍，一輛往新北林口方向行駛的大貨車因右前輪爆胎，失控翻覆，滑行數公尺才停路中央，由於正值通勤尖峰，不少車輛被迫改道，所幸事發時無其他車輛在旁，駕駛脫困後無礙，事件有驚無險，

高雄車站火警警報狂響冒白煙 疑跳電虛驚一場

台鐵高雄車站今天凌晨突然響起火災警報突，警報器持續廣播火警訊息，車站1樓外側排煙管還不斷冒出白煙，民眾趕緊向119求助。高雄市消防局獲報派員到場，消防人員逐層搜索逾1小時，確認現場並無火勢，研判疑因跳電造成備用發電機自動啟動排煙，進而誤觸火災警報系統，虛驚一場。

搭台鐵坐過站…6旬男跳下新左營月台攀爬對向月台轉車 離譜行為被逮捕

台鐵新左營車站20日晚間7時50分許發生民眾搭火車過站，跨越軌道𨍭車離譜狀況，台鐵火車進站後，60餘歲古姓男子發現坐過站，竟從2號月台直接跳下再攀爬至3號月台轉車，鐵路警察接獲通報趕抵，古男已被站務人員拉上月台，將依違反鐵路法將古送辦。

高雄婦人快速爐煮菜火沒關就出門買菜 差點燒掉房子

高雄市鳳山區黃姓女子，去年12月31日上午在租屋處後陽台使用快速爐煮食，竟未關火就出門買菜，導致鍋具燒乾起火，延燒至窗台雜物及雨遮。所幸未造成人員傷亡。高雄地檢署偵查後，認定建物主體結構未受損，考量她與房東和解，給予緩起訴處分。

酒駕撞上路旁車和垃圾堆再衝向中央分隔島 駕駛受傷

台中市沙鹿區日前深夜發生酒駕車禍，葉姓男子開小貨車失控撞上停路邊車輛，再撞上路邊商家的垃圾堆後，衝向中央分隔島，警方測出駕駛酒精濃度超標，依公共危險罪嫌移送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。