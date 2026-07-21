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台南東區獨棟民宅凌晨住警器大響 消防救出獨居7旬翁下肢燒燙傷送醫
台南市消防局今天凌晨4時7分接獲報案，東區大同路一段155巷內民宅住警器大響，消防立即派遣14車42人義消3人趕往，4時17分出水搶救，並在二樓將一名70歲獨居老翁救出，老翁意識清醒、下肢40%燒燙傷，緊急送醫治療，並於4時23分撲滅火勢，於58分處理殘火完畢。
消防局指出，現場為二樓磚造獨棟建物，消防人員到場時二樓冒濃煙，經入室搶救，發現二樓居室一人在內將其救出；搶救人員回報發現受困者倒臥燃燒位置旁有桶汽油，緊急將人送急救。撲滅火勢後，確認現場燃燒面積約0.5平方公尺，房屋有安裝住警器，警報作響。
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