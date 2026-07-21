高雄車站火警警報狂響冒白煙 疑跳電虛驚一場

台鐵高雄車站今天凌晨突然響起火災警報突，警報器持續廣播火警訊息，車站1樓外側排煙管還不斷冒出白煙，民眾趕緊向119求助。高雄市消防局獲報派員到場，消防人員逐層搜索逾1小時，確認現場並無火勢，研判疑因跳電造成備用發電機自動啟動排煙，進而誤觸火災警報系統，虛驚一場。

今天凌晨1時26分，台鐵高雄車站火災警報突然啟動，警報器持續播放火警訊息。附近民眾除聽見警報聲外，也看見車站1樓外側排煙管持續排出白煙，擔心發生火警，立即向消防局報案。

消防局獲報後派遣1車4人前往處理，消防人員進入車站逐層搜索，並清查各處可能起火位置，但始終未發現明火或燃燒跡象。

消防人員隨後在地下室停車場發電機室發現，備用發電機曾啟動運轉並排放廢氣。消防局表示，現場並非火警，而是發電機排煙造成誤報；初步研判疑因瞬間跳電，導致備用發電機依機制自動啟動，排煙過程觸發火災警報系統，才會出現警報大作及排煙管冒出白煙。消防人員確認現場安全無虞，未造成火災及人員傷亡，確切原因仍待相關單位進一步釐清。