竹科人哀嚎！國1竹北段3車追撞釀1傷 上班尖峰塞到頭份

台中市西區一名身心障礙少年在昨天晚間7時許，疑因吞服氣球，導致異物哽塞，消防局獲報後，執行線上指導CPR，另派遣救護車到場，當時年約13歲的少年已無生命跡象，救護人員從其口中，夾出些許氣球碎片，經持續做心肺復甦術後，送往中國醫藥大學附設醫院急救，目前已救回，正留院觀察。

2026-07-21 09:14