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竹科人哀嚎！國1竹北段3車追撞釀1傷 上班尖峰塞到頭份

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

國道1號北向92.2公里新竹縣竹北路段今天上午發生1輛槽車與2輛轎車追撞事故，造成1人受傷送醫。由於事故占用外側車道，又逢上班尖峰，北上車流一度回堵約12公里，車陣從竹北一路塞到頭份，連新竹系統交流道也受影響，不少通勤族大喊「上不了國道」。

國道公路警察局表示，今天上午6時54分許接獲通報，國道1號北向92.2公里竹北路段發生1輛槽車及2輛自小客車追撞事故，造成1人受傷送醫，警方獲報後立即派員前往處理。

交通控制中心指出，事故現場占用外側車道，後方回堵約8公里，提醒用路人提前改道避開壅塞路段，行經事故地點務必減速慢行、小心駕駛。

不過受上班尖峰車流影響，事故發生後北上車流持續累積，回堵範圍一度擴大至約12公里，車陣從竹北一路延伸至頭份，連新竹系統交流道也受到波及。事故雖持續排除中，但仍需一段時間消化車流，警方呼籲用路人留意警廣及高公局即時路況資訊，提前改道避開壅塞路段。

至於事故詳細發生原因及肇事責任，仍待警方進一步調查釐清。

國道1號北向92.2公里新竹縣竹北路段今天上午發生1輛槽車與2輛轎車追撞事故，造成1人受傷送醫。圖／取自高公局1968APP
國道1號北向92.2公里新竹縣竹北路段今天上午發生1輛槽車與2輛轎車追撞事故，造成1人受傷送醫。圖／取自高公局1968APP

竹北 頭份 國道

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