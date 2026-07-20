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搭台鐵坐過站…6旬男跳下新左營月台攀爬對向月台轉車 離譜行為被逮捕
台鐵新左營車站今晚7時50分許發生民眾搭火車過站，跨越軌道𨍭車離譜狀況，台鐵火車進站後，60餘歲古姓男子發現坐過站，竟從2號月台直接跳下再攀爬至3號月台轉車，鐵路警察接獲通報趕抵，古男已被站務人員拉上月台，將依違反鐵路法將古送辦。
鐵路警局高雄分局指出，今晚7時50分許接獲台鐵新左營車站通報，指一名中年男性旅客因搭車過站，逕自2月台跳下跨越軌道，再攀爬至3月臺轉車。
高雄分局左營所員警獲報趕赴現場時，該名男子已由台鐵站務員拉上月台；警方調查，跨越軌道的是60餘歲古姓男子，古男聲稱火車進站後，發現坐過頭，情急下，才跳下月台跨越軌道至3號月台轉車。
警方將古男帶回，警詢後，依違反鐵路法第57條第2項函轉交通部依法裁罰。
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