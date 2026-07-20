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影／2遊客小琉球摸海龜 海巡火速依野保法送辦

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣琉球鄉海洋資源豐富，是保育類海龜棲息地，海巡署南部分署第七巡防區今上午接獲報案，有兩名男遊客在花瓶岩岸際騷擾海龜，摸海龜，海巡獲報後趕抵現場，將兩男遊客帶回，依違反野生動物保育法函送檢方偵辦。

海巡指出，今上午9時57分，小琉球安檢所人員抵達現場與報案民眾會合，依其提供影片指認，發現2名男子有觸摸海龜。海巡人員循線追查在花瓶岩岸際，發現衣著特徵相符遊客，隨即將其逮捕帶回，全案將依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

海巡表示，小琉球因海洋資源豐富，加上近幾年保育有成，已是著名保育類海龜棲息地，從往返小琉球的交通船上播放的宣導影片，到島上各個沙灘豎立的保育宣導標誌，均有宣導民眾切勿違法觸摸、騷擾海龜，然仍有民眾心存僥倖，導致類案事件層出不窮。

南部分署第五岸巡隊呼籲，面對野生動物把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，依據野生動物保育法規定，騷擾海洋保育類野生動物者可處1年以下有期徒刑、拘役或最重30萬罰金。民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線檢舉。

兩名男遊客在花瓶岩岸際騷擾海龜，摸海龜，海巡獲報後趕抵現場，將兩男遊客帶回，依違反野生動物保育法函送檢方偵辦。圖／海巡提供
兩名男遊客在花瓶岩岸際騷擾海龜，摸海龜，海巡獲報後趕抵現場，將兩男遊客帶回，依違反野生動物保育法函送檢方偵辦。圖／海巡提供

兩名男遊客在花瓶岩岸際騷擾海龜，摸海龜，海巡獲報後趕抵現場，將兩男遊客帶回，依違反野生動物保育法函送檢方偵辦。圖／海巡提供
兩名男遊客在花瓶岩岸際騷擾海龜，摸海龜，海巡獲報後趕抵現場，將兩男遊客帶回，依違反野生動物保育法函送檢方偵辦。圖／海巡提供

兩名男遊客在花瓶岩岸際騷擾海龜，摸海龜，海巡獲報後趕抵現場，將兩男遊客帶回，依違反野生動物保育法函送檢方偵辦。圖／海巡提供
兩名男遊客在花瓶岩岸際騷擾海龜，摸海龜，海巡獲報後趕抵現場，將兩男遊客帶回，依違反野生動物保育法函送檢方偵辦。圖／海巡提供

海巡署 小琉球 海龜

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