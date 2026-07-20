台東富岡漁港發現男浮屍 家屬悲痛指認他已經失聯2天

海巡署第十巡防區指揮部昨日接獲報案，富岡漁港南堤外海約20公尺處疑似有人漂浮在海面上，將人打撈上岸發現已經失去生命跡象。經警方查證，死者是25歲的台東在地人，獨自離家後失去聯絡，家屬18日通報協尋，已確認死者身分無誤。

海巡署第一三岸巡隊指出，昨日12時16分，第十巡防區指揮部接獲民眾通報疑似有人漂浮在富岡漁港外海之後，立即通報第十五海巡隊、伽藍漁港安檢所前往處理及消防局、警察局派員協處，12時50分將溺者救援上艇，但對方已無生命跡象，依規定報請檢察官相驗。

地方盛傳死者是一名失聯多日的男高中生，海堤上遺留機車、手機等物品。警方說明，近日未接獲學生家屬報案協尋，不過18日接獲林姓男子家人通報協尋，遺體昨日經家屬指認無誤。

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