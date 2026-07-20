中和老舊冷氣懸窗邊搖搖欲墜 民代通報後緊急吊除

新北市中和區景安路一處大樓窗邊，近日被發現有一台老舊窗型冷氣機搖搖欲墜，恐危及下方行人及車輛安全。新北市議員張嘉玲接獲民眾通報後，立即聯繫警方及相關單位到場處理，今天上午由工務單位調派吊車拆除，排除墜落風險。

張嘉玲表示，該冷氣機位於景安路211至213號一間便利商店樓上，機體懸掛在窗邊，狀況相當危險，若突然墜落砸傷路過民眾，後果不堪設想。

張嘉玲指出，接獲熱心民眾通報後，她隨即請相關單位協助，並先請警方到場注意現場狀況、設置警示措施。由於一時聯絡不到屋主，考量情況緊急，為避免發生意外，今天上午由團隊到場協助，並由工務單位調派吊車，將老舊冷氣機拆除。

張嘉玲也感謝民眾主動通報，讓相關單位能在事故發生前及時排除危險。

新北市中和區景安路一處大樓窗邊的老舊冷氣機搖搖欲墜，市議員張嘉玲接獲民眾通報後協調相關單位處理，工務單位今天上午出動吊車拆除。圖／翻攝自張嘉玲Threads

新北市中和區景安路一處大樓窗邊的老舊冷氣機搖搖欲墜，市議員張嘉玲接獲民眾通報後協調相關單位處理，工務單位今天上午出動吊車拆除。圖／翻攝自張嘉玲Threads