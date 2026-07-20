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國1仁德段自小客疑為閃掉落物 與大車碰撞釀1死4傷

中央社／ 台南20日電

國道1號南向台南仁德段今天下午發生自小客車疑似因閃避車道上掉落物品失控，偏移至外側車道遭營業半聯結車撞擊，導致自小客車內1人死亡4人受傷，事故原因由警方釐清中。

國道公路警察局第四公路警察大隊下午3時11分獲報，指稱在國道1號南向332.8公里台南仁德路段有事故發生，初步調查為45歲許姓男子駕駛自小客車行駛於中線車道，疑因閃避車道掉落的鐵製品，操作失控致車輛偏移至外側車道，遭行駛於外側車道由林姓男子駕駛的營業半聯結車撞擊。

自小客車內共有5人，隨後全部由救護車送往醫院治療，其中坐在副駕駛座的男子因傷勢過重不治，2名車輛駕駛人酒測值均為0，詳細肇因尚待調查釐清。

國道四隊指出，車輛於行駛道路前應檢查車輛機件、設備是否穩妥，避免機件或設備掉落造成類似事故發生，如違反可處駕駛人新台幣1000元以上6000元以下罰鍰；如涉有刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪嫌者，將調查釐清相關責任後，依法移送地檢署偵辦。

國道 車禍

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