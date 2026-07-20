澎湖兩漁船外垵漁港碰撞 1艘被撞到半沉1人落海獲救

在台灣藏匿10年的越南籍阮姓移工，18日下午因在高雄市街頭違規闖紅燈，遭警方攔查。阮男因心虛在街頭逃竄，連鞋子跑掉了都不管，最後被地面樹根絆倒，遭後方緊追不捨的員警當場壓制，除移送移民署面臨遣返外，還得吃上最高逾12萬元的巨額罰單。

2026-07-20 12:22