聽新聞
0:00 / 0:00
澎湖兩漁船外垵漁港碰撞 1艘被撞到半沉1人落海獲救
澎湖籍漁船「海永昇」、「真祥發」今凌晨2時30分許在外垵漁港南方約2浬處發生擦撞，造成「真」船半沉，船上1名人員落海，由「海」船救起，澎湖海巡隊獲報後前往戒護，今天下午透過民船將「海」船拖回馬公港，案發原因待調查。
海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部於今（20）日凌晨2時30分接獲通報，指揮線上PP-10066艇前往事故海域救援，並協調友船前往拖帶「真」船，同時增派PP-3583艇前往執行拖帶戒護任務。
上午7時，友船與「真」船會合，開始進行拖帶作業，並由10066艇於旁戒護，戒護期間，發現虎井西南方海域有約100至200公尺油污，海巡隊隨即通報澎湖縣環保局派員趕往處置。
澎湖海巡隊指出，因「真」船船體嚴重受損及海象影響，拖帶作業未能順利進行，該船持續於海上漂流，澎湖海巡隊遂協調澎湖救難協會「發現者」號前往事發海域協助安置浮具及固定船體。
今下午1時45分許「發現者」號完成浮具安置及船體固定並開始拖帶，戒護則由3583艇，將半沉船體拖回馬公港。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。