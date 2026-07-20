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澎湖兩漁船外垵漁港碰撞 1艘被撞到半沉1人落海獲救

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖籍漁船「海永昇」、「真祥發」今凌晨2時30分許在外垵漁港南方約2浬處發生擦撞，造成「真」船半沉，船上1名人員落海，由「海」船救起，澎湖海巡隊獲報後前往戒護，今天下午透過民船將「海」船拖回馬公港，案發原因待調查。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部於今（20）日凌晨2時30分接獲通報，指揮線上PP-10066艇前往事故海域救援，並協調友船前往拖帶「真」船，同時增派PP-3583艇前往執行拖帶戒護任務。

上午7時，友船與「真」船會合，開始進行拖帶作業，並由10066艇於旁戒護，戒護期間，發現虎井西南方海域有約100至200公尺油污，海巡隊隨即通報澎湖縣環保局派員趕往處置。

澎湖海巡隊指出，因「真」船船體嚴重受損及海象影響，拖帶作業未能順利進行，該船持續於海上漂流，澎湖海巡隊遂協調澎湖救難協會「發現者」號前往事發海域協助安置浮具及固定船體。

今下午1時45分許「發現者」號完成浮具安置及船體固定並開始拖帶，戒護則由3583艇，將半沉船體拖回馬公港。

澎湖籍漁船「真祥發」號被撞到半沉，由友船協助拖帶回港。讀者提供
澎湖籍漁船「真祥發」號被撞到半沉，由友船協助拖帶回港。讀者提供

澎湖籍漁船「真祥發」與「海永昇」號發生擦撞，「真」船被撞到半沉，由友船協助拖帶回港。讀者提供
澎湖籍漁船「真祥發」與「海永昇」號發生擦撞，「真」船被撞到半沉，由友船協助拖帶回港。讀者提供

海巡署 澎湖 馬公

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