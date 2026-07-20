談離婚波及毛小孩 貓舍30多隻布偶貓被夫連夜帶離妻急報案

台中一對夫妻談及離婚，女方上網控訴她貓舍30多隻布偶貓被丈夫連夜帶離，她急報案，清水警分局表示，已通知被控男子到案說明，也通報台中市動保處協助中。

清水分局表示，本月18日接獲民眾報案，稱其咖啡廳之貓咪於同日凌晨1時許遭其丈夫竊取，分局已查明涉案人員身分，將盡速通知到案說明後移請台中地方檢察署偵辦，另已通報台中市動保處協助查處。警方對於轄內不法情事，將全力偵辦並迅速查緝到案，也提醒民眾如發現不法情事，請發揮守望相助精神，立即撥打110通報警方到場查處，共同維護社區治安及財產安全。

女子上網寫「緊急協尋，30多隻布偶貓遭帶離」，布偶貓是性格溫順的長毛貓，價格高，市場詢問度也高，一名女子上網說她是某布偶貓舍負責人，目前正與丈夫辦理離婚。

她說18日凌晨約2點，丈夫未經她同意，將店內30多隻布偶貓自台中載離，目前疑似前往台南，她至今無法確認所有貓咪目前的所在地及照顧狀況，非常擔心安全。

事件發生後，她立即向警方報案，但警方表示活體動物相關事項需由動物保護主管機關協助處理。因適逢假日，動保處未上班，她等到今天，從早上8點起持續撥打台中市動保處稽查隊電話，截至中午12點多仍無法接通。

她擔心30多隻毛小孩安全，因為過去曾發生多起讓她害怕的事件。包括在家中潑灑汽油，她曾受暴力致左手掌骨折住院治療，曾遭持刀恐嚇，及對方情緒失控時要求她立即將貓咪搬離等情形。

多位網友和愛貓人士也擔心30多隻布偶貓的安全，希望警方和動保處盡速查明貓的去處，確認安全，讓牠們平安回家。