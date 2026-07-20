搭公車未刷卡引口角 男涉毆打司機遭新北警逮送辦

新北市蘆洲昨晚有何姓男子疑因搭車未刷卡與公車司機爆發口角，何男竟出手攻擊司機幸獲民眾協助制止，警方到場逮人並依傷害等罪嫌送辦。公車業者也聲明譴責暴力。

蘆洲警分局以訊息說明，台北客運264線公車昨晚11時許行經蘆洲區民族路時，39歲何姓男子因乘車未依規定刷卡遭51歲楊姓司機提醒，何男於是要求於無站牌處路邊臨時停車下車遭拒，雙方發生口角爭執。

警方表示，何男竟在公車行駛過程攻擊司機，司機立即停車並按喇叭求救，所幸附近網咖張姓店長上車協助制止，員警獲報也迅速到場將何男逮捕。

警方表示，楊姓司機頭部及手腳多處擦挫傷，由員警協助送醫治療。詢問後，警方依涉嫌傷害、公共危險、強制等罪嫌將何男移送新北地檢署偵辦。

台北客運表示，將積極協助司機驗傷並提告討回公道，以及給予公傷假確保權益，公司已發給司機壓驚紅包並嚴正譴責暴力。