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驚傳爆炸聲！員林鬧區透天厝疑電動車起火 救出2受困者

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驚傳爆炸聲！員林鬧區透天厝疑電動車起火 消防救出2受困者

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣員林市博愛路商圈今天中午發生住宅火警，一棟4層樓透天厝1樓突然竄出火舌，現場疑似停放的電動車起火燃燒，並一度傳出爆炸聲響，火勢迅速蔓延，還波及一旁停放的BMW轎車。警消獲報後趕赴現場灌救，並從4樓救出2名受困民眾，所幸均未受傷，火勢約30分鐘內撲滅，詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。

火警發生在中午用餐時段，博愛路商圈人車往來頻繁，濃煙竄上半空，不少民眾遠遠就能看見黑煙，紛紛駐足關心，也有人將現場畫面分享到網路，提醒用路人避開博愛路周邊，以免影響消防救災。警方也立即封閉事故路段，協助疏導交通，避免民眾靠近火場。

彰化縣消防局表示，接獲報案後立即調派消防、救護人車前往，抵達時透天厝1樓已全面燃燒，消防人員除佈署水線外，也使用泡沫滅火，避免火勢持續延燒及復燃。同時得知屋內仍有人受困，搜救人員隨即進入火場搜尋，順利在4樓找到2名民眾，並協助安全撤離，兩人意識清楚、沒有受傷，也不需送醫。

消防局指出，火勢獲得控制後，現場隨即交由火災調查人員進行勘查。至於起火點是否為停放在1樓的電動車，以及是否涉及電池故障等因素，目前都還有待鑑識確認，財物損失也將一併清查。

彰化縣員林市博愛路商圈今天中午發生住宅火警，一棟4層樓透天厝1樓突然竄出火舌，現場疑似停放的電動車起火燃燒。圖／讀者提供
彰化縣員林市博愛路商圈今天中午發生住宅火警，一棟4層樓透天厝1樓突然竄出火舌，現場疑似停放的電動車起火燃燒。圖／讀者提供

彰化縣 爆炸 火災 透天厝

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