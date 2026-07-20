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影／澳花瀑布加籍遊客骨折 蘇澳警消巨石群堆上下搬運2小時送下山
宜蘭澳花瀑布傳出戲水意外，一名27歲加拿大籍男子與友人昨天中午前往戲水時不慎受傷，導致右腳踝嚴重骨折，無法行走求援。蘇澳警消獲報火速上山，頂著險峻地勢、徒步拉抬擔架近2小時，下午順利將傷者送醫，所幸無生命危險。
蘇澳警分局表示，昨天中午12時接獲報案人指稱，有2名加拿大籍及2名台籍遊客共4人相約前往澳花瀑布，其中一名加籍男子不慎受傷，骨折無法行走，員警隨即會同消防局人員趕赴山區救援。
由於澳花瀑布周邊地勢陡峭、巨石錯落，救護車輛無法抵達。搜救人員抵達現場後，把傷者固定在擔架上，一路連拉帶抬搬運，小心行走在崎嶇險峻的山徑耗時近2小時，終於在下午1時50分順利將人護送下山，並由救護車送往羅東博愛醫院急診治療。
受傷的加籍男子與友人對警消危難中的救護精神，表達由衷謝意。蘇澳分局也呼籲，民眾在山區秘境若遭遇意外，請保持冷靜、保存體力並待在原地求援，以利搜救人員精準定位、迅速救援。
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