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疑車子失控 台南男子人車衝入自家魚塭溺斃

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a>七股發生人車衝入自家魚塭，警消打撈3小時發現遺體。記者謝進盛／翻攝
台南七股發生人車衝入自家魚塭，警消打撈3小時發現遺體。記者謝進盛／翻攝
台南市七股區一處魚塭今上午民眾發現有輛轎車漂浮，消防局獲報趕往發現駕駛座車窗已打開未見人影，持續打撈約3小時發現遺體。據知，魚塭為死者所有，警初步懷疑車子不慎失控釀禍，持續釐清中。

該處魚塭位於七股區後港里城內82號附近，離前台南縣長蘇煥智老家不遠，台南市消防局今上午9時38分獲報，魚塭內有輛白色轎車，水深約2米，還能看到車頂，立即調派鄰近七股、學甲、佳里、將軍等消防分隊9車13人趕至，還包括有5名潛水人員。

消防人員順利完成打撈，發現車內無人，進一步檢視駕駛座車窗已開啟，懷疑受溺，潛水人員在水域持續來回潛水、打撈，12時27分終於發現溺者，經查為60多歲蘇姓男子。

警方調查，該魚塭為死者所有，蘇原為在地七股城內人，多年前已遷至鹽水，不定時會返回魚塭作業，昨從鹽水家中外出後直到傍晚均未返家，今上午即傳出噩耗。

而該處魚塭小路有段上坡路段，不排除因車子失控不慎衝入魚塭，死者雖有從車窗掙脫惜仍不幸溺斃，初步已排除刑事案件，全案將持續釐清。

台南七股發生人車衝入自家魚塭，警消打撈3小時發現遺體。記者謝進盛／翻攝
台南七股發生人車衝入自家魚塭，警消打撈3小時發現遺體。記者謝進盛／翻攝

台南七股發生人車衝入自家魚塭，警消打撈3小時發現遺體。記者謝進盛／翻攝
台南七股發生人車衝入自家魚塭，警消打撈3小時發現遺體。記者謝進盛／翻攝

台南 失控 溺水

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