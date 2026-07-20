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影／中職明星賽場外全武行！港男抽打台女 球迷戲稱「值回票價」

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

在台工作居留的香港籍丁姓男子與台籍友人郭姓女子昨前往大巨蛋觀看中華職棒明星對抗賽，因購買周邊商品擺放位置起口角，在球場外爆發肢體衝突，雙方不提出傷害告訴，警方帶回兩人依社會秩序維護法罪嫌函送。

這起衝突過程被球迷拍攝影片上傳網路，戲稱「明星賽真的值回票價」。警方調查，42歲丁姓男子與30歲郭姓女子是朋友，昨晚7時許至大巨蛋觀看中職明星賽，在球場外購買周邊商品後放進紙箱，因擺放位置意見不同，雙方起口角後拉扯，發生肢體衝突，郭的背包背帶被扯斷，丁拿背帶抽打郭。

員警獲報到場查處，將兩人帶回信義警分局三張犁派出所了解案情，雙方互不提告傷害，警詢後依社維法第87條函送裁處。警方呼籲，民眾遇糾紛應以和平方式溝通協調，勿因情緒失控而發生肢體衝突，以免觸法。

香港籍丁姓男子與台籍友人郭姓女子，昨赴大巨蛋觀看中華職棒明星對抗賽，因購買周邊商品擺放位置起口角，在球場外爆發肢體衝突。記者李奕昕／翻攝
香港籍丁姓男子與台籍友人郭姓女子，昨赴大巨蛋觀看中華職棒明星對抗賽，因購買周邊商品擺放位置起口角，在球場外爆發肢體衝突。記者李奕昕／翻攝

中職 明星賽 衝突

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