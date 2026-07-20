影／逃逸移工躲警10年 闖紅燈拒檢落跑卻被樹根絆倒落網

在台灣藏匿10年的越南籍阮姓移工，18日下午因在高雄市街頭違規闖紅燈，遭警方攔查。阮男因心虛在街頭逃竄，連鞋子跑掉了都不管，最後被地面樹根絆倒，遭後方緊追不捨的員警當場壓制，除移送移民署面臨遣返外，還得吃上最高逾12萬元的巨額罰單。

鼓山警分局內惟派出所員警於18日下午5時許，在轄區執行巡邏勤務時，發現30歲的阮姓男子騎乘機車闖紅燈，隨即依法鳴笛示意停車受檢。

阮男一見警車，非但沒有減速，反而猛催油門加速駛離，員警見狀立即通報線上警力並尾隨追緝。雙方一路追至一處公園附近，阮男眼見警方步步進逼，將機車棄置路旁，轉身徒步衝入公園逃竄，逃跑途中連鞋子掉了都顧不得，赤腳在草地上狂奔。

但追在後方的員警也不是省油的燈，一路在後面追上阮男，結果阮男在慌亂中遭地面突出的樹根狠狠絆倒，整個人重摔在地，員警見機不可失，一擁而上將他壓制，並合法上銬帶回派出所查證身分。

警方調查發現，阮男在台居留簽證早在2017就已經失效，在台灣非法停居留、打零工近10年，未料卻因為一次貪快的闖紅燈違規，讓長達10年的逃亡生涯畫下句點。

全案警詢後，警方依違反入出國及移民法規定，將阮男移請內政部移民署高雄市專勤隊辦理後續收容及遣返事宜；針對他闖紅燈、拒絕稽查逃逸、危險駕駛、無照駕駛機車等一連串瘋狂行徑，警方一口氣開出多張罰單，罰單加總最高可處12萬2400元罰鍰。