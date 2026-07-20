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宜蘭泰山路金紙行暗夜火警一度10人受困 隔壁獨居婦嗆昏凌晨不治
宜蘭市泰山路一間金紙行昨天深夜發生火警，火勢延燒左右鄰房透天厝，濃煙竄燒一度10人受困，消防人員到場架梯陸續救出9人，金紙行隔壁的67歲張姓婦人因行動不便，原本在窗戶待救，後來又走進屋內，疑似被濃煙嗆昏，火勢蔓延，被救出時已無心跳，送醫凌晨宣告不治。
代理縣長林茂盛與社會處長林蒼蔡致贈慰問金，里長黃勇任也前往關切，縣消防局火調科人員今天上午現場進行起火原因調查，金紙行是一處加蓋的3層樓建築，初步研判起火點位於金紙行1樓。
據了解，發生火警的金紙行位於泰山路337號，因燃燒紙錢冒出大量煙向上竄燒，民眾受不了，紛紛跑上頂樓及陽台揮手求救，婦人租屋住在金紙行隔壁的335號。
目擊者表示，火勢延燒到左右鄰房，67歲婦人行動不便，一度有隔著鐵欄杆窗戶向外求援，但過不久又走向屋內，婦人疑似吸入過多濃煙，嗆昏跌倒在租屋處的前方，救出時已經失去心呼吸，送醫搶救仍不治。
警方今天針對死者家屬、屋主及租客筆錄，報請檢察官相驗遺體，後續起火原因由消防局調查中。
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