女子忘記手機放車頂…開上國道驚覺成「飛機」 清水警定位救回

台中1名女子日前從清水區家中開車上班後，手機播放連接的音樂藍牙突然中斷，她才驚覺早上出門時將手機放在車頂忘記取回，她擔心手機已成「飛機」，手機內存有大量重要工作資料及與家人從小到大的珍貴合照，她急報案求助，清水警分局員警透過手機帳號遠端定位，找到手機掉在國道上，員警開車載她順利找到手機。

清水警分局三田派出所員警陳世胤、紀名修本月17日獲報後，安撫女子焦慮情緒，她無法明確指出手機可能掉落的地點，經驗豐富的員警詢問「手機有開啟定位系統嗎」，女子如夢初醒，立刻透過帳號進行遠端定位，最終確認手機訊號正顯示在國道4號上。

考慮到國道車速極快、民眾自行徒步尋找很危險，員警為確保安全，開警車載女子到該路段搜尋，當警車由匝道駛上國道4號往大甲方向行駛約300公尺處時，眼尖的員警在路肩發現一支白色手機。警方停警車並下車實施安全警戒，女子迅速下車將手機拾回。

經現場初步檢查，手機雖然從車頂摔落，但尚可正常操作使用，最重要的內部資料與珍貴照片皆完好無損，女子看到滿滿的回憶失而復得，不斷向警方道謝。

女子父親事後得知此事，載了一箱咖啡到三田派出所感謝；三田派出所長洪啟展呼籲，民眾對自身的重要財物或貴重物品，務必隨身保管妥當。開車上路前，應養成再次檢查車頂、車周遭有無放置其他物品的習慣，以免物品在行駛中掉落，不僅造成財產損失，更可能危及後方來車的駕駛生命與財產安全，釀成交通事故的憾事。

台中一名女子手機飛落國道，清水警分局員警協助定位並找回。圖／警方提供